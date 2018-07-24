Празднование Дня города в Жабинке закончилось столкновениями с ОМОНом и милицией 24.07.2018, 14:56

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Фото: Вечерний Брест

На празднике массово задерживали людей.

Как стало известно nn.by, празднование Дня города в Жабинке 21 июля закончилось массовыми задержаниями. По крайней мере один человек не отпущен из изолятора до сих пор.

В этот вечер на городской площади с концертом выступила известная группа «Тяни-толкай», а на 23:00 был запланирован фейерверк.

Известно, что празднование затянулось глубоко за полночь.

Примерно после часа ночи очевидцы заметили, что сотрудники милиции задержали и повели в машину одного из парней. Точно не известно, что случилось. По одной из версий, этот молодой человек превысил скорость, припарковал машину во дворах, а когда пришел на гуляния, то его оперативно задержали.

Жители Жабинки стали снимать это задержание на телефоны. В результате тех, кто вел съемку происшествия, также забрали на ночь в отделение.

В тот день в Жабинке работала не только местная милиция, но и брестский ОМОН.

Артур Р. был одним из тех, кто попал под раздачу сотрудников правоохранительных органов. «Я даже не представляю, что там было. Меня за пять минут связали, а потом повезли в милицию. Держали до семи часов утра. Провели допрос, спрашивали, что произошло. Мы же просто хотели увидеть, кого там задержали», — рассказывает очевидец.

По словам Артура, в милиции таких, как он, было семь-восемь человек. «Держали в наручниках, брызнули баллончиком в глаза. У меня онемел палец, стало плохо в милиции», — рассказывает Артур.

Наталья Криворучко рассказала журналистам, что ее сын Павел все еще содержится под стражей в Бресте. Адвокатам сообщили, что Павла отпустят завтра после 14:00.

«Задерживали парня — и мой сын начал снимать. Омоновец выбил у него телефон из рук. Начали крутить. Парней избивали и в автобусе, и в самой милиции. Ни за что, они лишь видели задержание», — рассказывает Наталья Криворучко.

Теперь в отношении Павла могут возбудить уголовное дело по статье 363 Уголовного кодекса «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». «Павлу приписывают, что он ударил омоновца и повредил бус. Ни того, ни другого он не делал! У меня есть видео того происшествия, я собрала много у кого», — рассказывает мать задержанного.

«Имеется свидетельство избиения, я как раз тогда была в приемном помещении милиции», — рассказывает Наталья Криворучко.

Александр П. также говорит, что против него могут возбудить уголовное дело:

«Мне говорят, что я сначала набросился на омоновца и душил его, а потом душил какого-то милиционера, но я этого не делал! У меня вес 70 килограммов, я еще был выпившим. А там омоновец в три раза больше меня. Я в жизни никогда не дрался!

Свидетель говорит, что видел меня издалека, но лица не видел. Они сами себе противоречат. Я просто проходил мимо, когда повели задержанного. Меня схватили сзади и стали тащить куда-то. Конечно, я пытался вырваться, но меня ударили и повалили на землю», — рассказывает парень.

«В милиции мы все время стояли лицом к стене в коридоре. Попросил позвонить, но мне сказали, что нельзя. Мы все были в наручниках. Силу не применяли, я только один раз обернулся, и меня сразу головой к стене, чтобы знал, как правильно стоять. Это сделал кто-то из ОМОНа. Мне не сказали, в качестве кого прохожу по делу. Совершенно ничего не ясно», — говорит Александр.

В Жабинковском РОВД комментировать дело отказались. «Звоните в Брест, мы ничего не скажем», — посоветовали там.

Связаться с пресс-службой УВД Брестского облисполкома пока не удалось. Там, в Бресте, проходит коллегия УВД облисполкома с участием министра Игоря Шуневича.