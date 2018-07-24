Центральный банк нацелился на валютные вклады россиян 24.07.2018, 14:48

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Изменения вступят в силу с 1 августа.

Банк России решил ужесточить требования к банкам, которые предлагают населению и корпорациям возможность открывать вклады в иностранной валюте, сообщает finanz.ru.

С 1 августа для них будут увеличены нормативы обязательных резервов - то есть суммы, которые банк должен зарезервировать для обеспечения депозитов.

Нормативы вырастут на 1 процентный пункт, сообщил ЦБ в понедельник: по обязательствам перед физическими лицами до 7%, а перед юридическими лицами - нерезидентами и иным обязательствам - до 8%.

Нормативы по рублевым вкладам останутся без изменений: 5% для банков с универсальной лицензией и небанковских организаций и 1% для банков с базовой лицензией (по обязательствам перед физлицами).

Это решение "направлено на дестимулирование роста валютных обязательств" банковской системы, объясняет ЦБ. Оно было принято после того, как ряд крупнейших банков начали повышать ставки долларовых вкладов, стимулируя клиентов вкладывать в валюту в то время, как доходность рублевых депозитов колеблется около исторических минимумов.

Так, в Юникредитбанке ставки выросли до 2,7% годовых при вложении от 10 000 долларов на два года, в МКБ - до 2,3% годовых (от 100 долларов на 370 дней), в банке "Глобэкс" - до 3,1% (при вложениях от 3 млн долларов).

Обязывая банки больше платить за валютные вклады, ЦБ намерен добиться снижения ставок и тем самым лишить население стимула держать средства в иностранной валюте, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Новая мера направлена прежде всего на физлиц, отмечает он: у корпоративного сектора есть альтернатива в виде покупки евробондов, тогда как для большинства граждан стоимость входа на этот рынок слишком велика.

Изменение нормативов симметрично повышению коэффициентов рисков по валютным кредитам: банки не только должны меньше выдавать в валюте, но и меньше привлекать, сокращая долю валюты на балансе, продолжает Порывай. У банков уже дефицит валюты, и он будет дальше нарастать, а в долгосрочной перспективе такая мера будет оказывать прямое давление на курс - гасить внешний долг необходимо в валюте, что будет осуществляться за счет конвертации рублевых кредитов в валюту, считает эксперт.

"Можно говорить о том, что ставки по валютным вкладам не вырастут, ну а падать им наверное уже некуда", - отмечает директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов.

"Что касается курса рубля, то он лишь в очень небольшой степени остается подвержен влиянию манипуляций ЦБ РФ, которые могут привести лишь к локальным движениям, - говорит Алтынов. - Глобально рубль остается заложником внешних рынков: движения капитала из/в развивающиеся рынки и цен на нефть".