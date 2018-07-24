Беги, «вертикаль», беги Telegram-канал «СерпомПо»

24.07.2018, 14:56

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Видим мы, как мелко дрожат звезды на твоих погонах.

Великий шум идет по подвалам, коридорам и кабинетам «вертикали власти».

Издевательства над заключенным в Ярославле! Кошмар! Кошмар! Кошмар!

Погоди, «вертикаль», что-то ты согнулась в сторону вместе с засевшими внутри патриотичными короедами, грызущими твою сочную бюджетную плоть.

Чем ты, наша «суверенная», антиНАТОвская «вертикаль», здесь отличилась?

Ты пытала, а потом отказалась возбуждать дело о пытках. Это и есть твои «достижения» — не «служить и защищать», как в Америке, а пытать и покрывать, как в России.

И кто же тебя, «вертикаль», заставил бегать? Кто людей защищает? Кто вместо тебя, увешанной орденами, на тропу войны с бандитами вышел?

«Враги России». Вот они.

Адвокат, добывшая видео о пытках, вынуждена скрываться за границами России. Правозащитный фонд «Общественный вердикт», который ты, воровская «вертикаль», подло зачислила в «иностранные агенты». «Новая газета», журналистов которой при твоем расцвете, «вертикаль», убивали.

А не было бы этих «врагов России», «иностранных агентов», свободной прессы, что тогда, «вертикаль»?

Продолжала бы ты производить бумажки про то, что «информация не подтвердилась», «доказательств не найдено», «оснований для возбуждения дела не усматривается», прикрывая ими твой тюремный ГУЛАГ.

Беги, «вертикаль», беги.

Видим мы, как мелко дрожат звезды на твоих пыточных погонах.

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