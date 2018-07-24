Израиль сбил сирийский истребитель 24.07.2018, 15:00

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Самолет вторгся в израильское воздушное пространство.

Израиль сбил сирийский истребитель, который во вторник вторгся в израильское воздушное пространство во вторник.

Об этом сообщает Haaretz, ссылаясь на заявление израильской армии.

По словам представителя Минобороны Израиля, истребитель производства российского концерна "Сухой" вошел в воздушное пространство Израиля примерно на два километра и был сбит двумя ракетами Patriot.

Перед этим израильские системы противоракетной обороны были активированы после сигнала сирен в израильских общинах на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией.

В понедельник Израиль впервые применил свою систему противоракетной обороны "Праща Давида", пытаясь перехватить две сирийские ракеты "поверхность-поверхность".

Первоначальное военное расследование показало, что система идентифицировали две ракеты, выпущенные из российского комплекса SS-21 ("Точка"), подсчитав, что они, вероятно, приземлятся к югу от озера Кинерет.

Одна из ракет, выпущенных в понедельник, изменила курс полета и, как предполагается, упала в Сирии. Поэтому в одной ракете-перехватчике активировали режим самоликвидации. Израиль также запустил ракету-перехватчик по второй сирийской ракете, но неясно, попала ли она в ее цель.