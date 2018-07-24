Какое арендное жилье предлагают сегодня минчанам 24.07.2018, 15:06

Актуальные предложения для жителей столицы, состоящих в общей очереди.

Как бы ни дорожало государственное арендное жилье, а очереди все равно выстраиваются внушительные — до 300—400 заявлений поступает на одну квартиру, пишет onliner.by.

Сегодня минским очередникам предлагают как помещения из освободившегося фонда на «вторичке», так и совершенно свежие квартиры в новостройке, где еще не ступала нога ни одного льготника. Изучив базу данных Мингорисполкома, журналисты составили таблицу актуальных предложений для минчан, состоящих в общей очереди.

Самый доступный по цене вариант — «однушка» площадью 28,87 кв. м в пятиэтажке на ул. Маяковского. Квартира расположена на первом этаже и стоит 141 рубль в месяц (без учета коммунальных платежей). Чуть дороже «однушка» площадью 36,4 кв. м на ул. Шоссейной в Заводском районе — 178,36 кв. м. А вот на Партизанском проспекте однокомнатная квартира площадью 43,4 кв. м стоит уже 255 рублей.

За счет скромной площади (38,2 кв. м) «двушка» на улице Калиновского обойдется в 187 рублей. На проспекте Рокоссовского есть варианты за 216—237 рублей, а в новом доме на улице Павлины Меделки в Новинках «двушки» стоят в районе 270 рублей.

«Трешки» доступны только в квартирах новостройки на ул. Павлины Меделки и стоят в районе 370 рублей. Там же есть четырехкомнатные квартиры площадью 105 кв. м — они стоят около 520 рублей в месяц.

Что важно знать об арендном жилье

- По закону претендовать может каждый, но приоритетное право на заселение отдается очередникам, а среди них — тем, кто дольше стоит на учете.

- Предоставление арендной квартиры считается одним из видов улучшения жилищных условий и влечет за собой снятие с учета (если на каждого проживающего приходится более 10 кв. м общей площади и если гражданин получает жилье не в связи с трудовыми отношениями).

- Арендная плата рассчитывается по формуле: общая площадь умножается на 0,2 базовой величины и на коэффициент экономико-планировочной зоны, в которой находится дом. Плата может увеличиваться только за счет роста базовой величины.

- 60% арендного жилья распределяют среди нуждающихся из общей очереди, 30% отдают так называемым первоочередникам (молодые специалисты, судьи, прокурорские работники и так далее), еще 10% — военнослужащим.

- Последний раз государственное арендное жилье дорожало 1 января этого года — на 6,5%. Это было связано с увеличением размера базовой величины (с 23 до 24,5 рубля), к которой привязаны ставки аренды.

- Приватизация арендного жилья законодательством не предусмотрена.

- Весной прошлого года наниматели государственных арендных квартир собирали подписи под петицией в «палату представителей». Очередники просили снизить уровень арендной платы соразмерно снижению уровня жизни и разрешить приватизацию арендного жилья по истечении пяти лет проживания. Поддержки среди «депутатов» эти инициативы не нашли.