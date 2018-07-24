Видеохит: Тысячи сардин сами запрыгнули в лодку к рыбаку на Тайване 24.07.2018, 15:13

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Сбылась мечта рыболова.

Нашествие сардин превратило день рыбака Лу Цзингвея с Тайваня в предвестие апокалипсиса. Мужчина поднялся на судно, чтобы отправиться на рыбалку, но рыбы стали сами запрыгивать к нему на борт. Они вели себя так, будто море стало кипящей кастрюлей. Однако страшному явлению нашлось вполне мирное объяснение, сообщает medialeaks.ru.

Житель Тайваня и рыбак Лу Цзингвей стал свидетелем феномена, который мог бы быть мечтой любого рыболова, если бы не апокалиптичность происходящего. Цзингвей ещё не вывел судно из порта Биша в Тайбэе, как тысячи сардин стали сами запрыгивать к нему на борт. Изумлённый рыбак опубликовал видео об этом на фейсбуке с просьбой к подписчикам объяснить, что заставило рыб приобрести суицидальные наклонности и кинуться на поверхность.

Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?

Сам Лу не радовался происходящему. Как пишет Daily Mail, море, по мнению мужчины, выглядело так, будто вода в нём стала кипятком. Столпотворение сардин над поверхностью воды создавало шумный фон из беспрестанного плеска.

И что-то это нам напоминает.

В отличие от героя гифки Цзингвей не спешил пользоваться удачей. На видео мужчина вместе с рыбаками и посетителями порта наполовину испуганно, наполовину восторженно кричал на фоне плеска.

Лишь через несколько дней после впечатляющего явления мужчине удалось объяснить себе, пользователям соцсетей и читателям СМИ, почему рыба выпрыгивала из воды. Оказалось, странное поведение сардин вызвано приближением барракуд — рыб-хищников, известных своим коварством в нападении на косяки мелких собратьев.

За пару дней до этого я видел под своей лодкой от трёх до пяти барракуд. Они были размером около метра. Думаю, на эти дни пришёлся их сезон охоты.

По данным издания, в тот же день барракуд в порту Тайбэя видели и другие жители тайваньской столицы. Некоторые из них посчитали приближение хищников лучшим временем для рыбалки, и спорить с этим сложно.

А вот опасения Цзингвея перед рыбным нашествием не повредили бы инстаграм-модели из Калифорнии Катарине Заруцки. Ради уникальной фотосессии девушка уверенно зашла в воду к акулам. Не мудрено, что выйти так просто ей не удалось.

Некоторых рыб не стоит не только есть, но даже ловить. Странный карп-мутант попал в сети рыбаков Китая. Его голова похожа то ли на голубя, то ли на дельфина, но эксперты уверяют – это нормально.