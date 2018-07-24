«Тарифы будут поднимать, как цены на бензин – копейка к копейке» 24.07.2018, 15:18

Население будет протестовать.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» доктор экономических наук Борис Желиба прокомментировал слова вице-премьера Владимира Семашко о том, что белорусы должны оплачивать реальную стоимость тарифов, чтобы снизить нагрузку на промышленные предприятия.

– В Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население – около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители – около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься, – сказал чиновник в интервью «Астравецкай праўдзе».

Эксперт Борис Желиба считает, что этот вопрос уже давно стоит на повестке дня:

– Еще с советских времен у нас сохранился этот принцип, когда за электроэнергию переплачивают предприятия, чтобы население могло платить по льготным тарифам. Наши международные кредиторы, в частности МВФ, уже давно обращают на это внимание – так как подобное не соответствует принципам рыночной экономики. И правительство пытается делать шаги в этом направлении, – замечает он.

Однако, по мнению экономиста, эти шаги можно было бы считать правильными, если бы не одно «но»:

– Нужно дать доходы населению, чтобы оно могло оплачивать растущие тарифы. И вот тут не получается. Так как растущие доходы может дать только эффективная экономика, в которой проведены реформы.

Власти наступают на те же грабли, из-за которых в 2011 году получили сильнейший финансовый и валютный кризис.

А без реального повышения зарплат, рост тарифов будет критически воспринят населением, уверен эксперт:

– Население, особенно люди с невысокими доходами, будет протестовать. Скорее всего, тарифы будут повышаться, но очень постепенно. Примерно, как цены на бензин: копейка к копейке, но довольно часто.

В любом случае, нам придется реформировать экономику. И здесь на плечах населения правительство не выедет, – подчеркивает Борис Желиба.