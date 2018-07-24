Лукашенко: С 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно 24.07.2018, 15:24

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Диктатор побывал в Академии управления.

В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно. Такое требование Лукашенко озвучил сегодня, заслушивая доклад о выполнении поручений по совершенствованию деятельности вуза, сообщает пресс-служба правителя.

«Что сделано на сегодняшний день и что нам необходимо еще сделать, какая нужна вам помощь и поддержка? Времени для раскачки нет. С 1 сентября в Академии управления не нужных в управлении людей быть не должно», — подчеркнул Лукашенко.

«Назначая нового ректора, мы договаривались, что существенно обновим работу Академии управления по всем направлениям. Надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию, был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное», — обратил внимание диктатор.

За выполнение этих требований будет очень серьезный спрос, предупредил правитель. «Вы сами понимаете, что это единственное учебное заведение при мне. Там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству. Пусть это даже громко прозвучит, но это так», — сказал Лукашенко.