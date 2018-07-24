В Брянской области заключенного в колонии запытали до смерти 24.07.2018, 15:32

Сотрудник колонии задержан.

Следственный комитет по Брянской области завел уголовное дело на сотрудника исправительной колонии №6, который обвиняется в смерти заключенного после пыток. В настоящее время подозреваемый сотрудник ФСИН задержан. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, сотрудник колонии «ограничил движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии». Телеграм-канал Mash, не называя источники информации, утверждает, что сотрудник колонии якобы пристегнул заключенного наручниками к столу, после чего завязал ему лицо простыней.

Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.