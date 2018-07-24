Активист из Лиды: С 1995 года на этом месте молились за героев восстания Калиновского 24.07.2018, 15:42

Лидчане борются с властями за памятное место в честь повстанцев 1863 года.

Активисты завершили установку памятного знака в честь повстанцев 1863 года в Лидском районе. 29 июля там должна была состояться церемония открытия и мероприятия в честь 155-летия восстания.

«Заявителем мероприятия выступал Станислав Судник. Ему пришел 23 июля письменный отказ, где есть просто ссылка на 23.34 КоАП (Нарушение порядка или проведения организации массовых мероприятий)», - рассказал сайту Pyx.by активист Движения «За свободу» Сергей Пантус.

Он считает, что это отказ из серии «потому, что могут». «Сегодня была направлена жалоба на это решение и устно объяснили, что отказали, так как была неправильно составлена заявка. Придрались к формальностям», - добавил Пантус. Активист обещает, что в ближайшее время организаторы сообщат, когда состоится мероприятие и в каком формате.

«155 лет восстанию, и в «год малой родины» местные власти поступили просто некрасиво по-человечески. С 1995 года на этом месте проходили мероприятия, ксендз проводил службу, все молились, все было достойно. Чего они сейчас уперлись, не знаю», - заключил Сергей Пантус.