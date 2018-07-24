Подержанные автомобили, которые с возрастом становятся лучше 24.07.2018, 15:36

Старые и раритетные автомобили всегда пользовались особым почетом у автомобилистов.

Классические модели, которым уже «за сорок», как и некоторые женщины, с возрастом становятся только прекраснее. Им не грозят не просевший салон, ни ржавеющий корпус. Они никогда не выйдут из моды. На них будут ездить всегда, потому что это классика, пишет autonews.ua.

Cadillac Deville

Американские полноразмерные легковые автомобили Cadillac Deville выпускались на протяжении более, чем полувека. И на протяжении всей своей истории машины пользовались огромным покупательским спросом. Качество и стиль — что еще необходимо настоящим автомолюбителям.

Aston Martin DBS

Эта спортивная версия класса GT была в производстве на протяжении 5 лет — с 1967 по 1972 год, но и сегодня машина остается в сердце ценителей автотехники.

Buick Riviera

Модель Riviеra — это пик мастерства дизайнеров и инженеров Buick в жанре шикарных купе. У автомобиля и по нынешним временам экстравагантный внешний вид и колоссальный запас мощности.

Chevrolet Camaro

Название Camaro является производным от французского приятель, друг. И этот культовый американский спорткар действительно не подведет на дороге.

Chevrolet Corvette

Яркий, изящный, спортивный. Облик этого автомобиля в то время, когда он появился, можно было считать безупречным. Впрочем, и сегодня у этой машины полно поклонников.

Dodge Challenger ‘1970

Dodge Challenger – культовый автомобиль компании Dodge стал конкурентом таким известным маркам как Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Mercury Cougar и Pontiac Firebird. Его прекрасно приняла публика и раскритиковала пресса.

Ford Mustang

Ford Mustang – культовый пони-кар, который появился на рынке в конце 1960-х. Этот автомобиль так активно рекламировали на американском телевидении, что эту рекламную компанию назвали в последствии самой успешной в истории автомобилестроения.

Intermeccanica Italia

Italia была хорошо принята в Америке и стала самой успешной моделью Intermeccanica, с 1967 по 1972 было выпущено более 400 экземпляров.

Jaguar E-Type V12

В этом автомобиле было все, что так нравится поклонникам спорткаров: высокая скорость, оригинальный дизайн, прекрасные ходовые качества. И все это сочеталось с относительно демократичной ценой. Этот автомобиль и сегодня считается одних из самых стильных и красивых в мире.

Plymouth Cuda

Этот 2-дверный автомобиль сталь одним из самых популярных в сегменте пони-каров. А за 10 лет, которые автомобиль был в производстве – с 1964 по 1974 годы – свет увидели три поколения «Барракуды».

Mercedes-Benz SL-Klasse

Так выглядела серия легких спорткаров класса люкс, которые выпускались с 1954 года. Мерседес – это всегда Мерседес. Что еще можно сказать.