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Меркель в Берлине обсудила Сирию и Украину с Лавровым и начальником генштаба РФ

  • 24.07.2018, 15:56
Ангела Меркель
Фото: Photothek/Getty Images

Ранее эту встречу публично не анонсировали.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс. Ранее эту встречу публично не анонсировали.

Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.


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