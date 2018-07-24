Меркель в Берлине обсудила Сирию и Украину с Лавровым и начальником генштаба РФ 24.07.2018, 15:56

Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Ранее эту встречу публично не анонсировали.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс. Ранее эту встречу публично не анонсировали.

Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.