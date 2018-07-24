Канатоходка прошлась на высоте 35 метров без страховки и стала звездой Сети 2 24.07.2018, 16:02

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За трюком девушки в Париже наблюдали сотни зрителей, в итоге она установила мировой рекорд.

В Париже канатоходка Татьяна-Мосио Бонгонга установила мировой рекорд, пройдясь навысоте 35 метров над Монмартром без страховки, сообщает korrespondent.net.

Один конец троса был закреплен на кране, а другой - на куполе базилики Сакре-Кер. Во время исполнения девушкой трюка играл парижский камерный оркестр.

По информации издания, Татьяна-Мосио Бонгонга начала ходить по канату в восемь лет. Однако данный трюк она называет особенным, поскольку исполнен он был у памятника с мировым значением.