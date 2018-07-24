Ян Яцек Комар: Литва развивает армию и богатеет как государство 24.07.2018, 16:13

Яцек Ян Комар

Модернизация армии Литвы набирает обороты, стимулируя экономику.

На полигонах в Германии активно тестируются прототипы боевых машин пехоты, изготовленных для литовской армии. Первые БМП начнут поступать на вооружение военных в начале 2019 года. В будущем литовская армия планирует также приобрести средства ПВО средней дальности.

О том, почему Литве приходится вооружаться и как это повлияет на экономику страны, Сharter97.org рассказал литовский политический обозреватель Ян Яцек Комар.

- Почему Литва вынуждена вооружаться?

- Вильнюс пытается нагнать многолетние опоздания в модернизации вооруженных сил. Литва после выхода из состава СССР, как и остальные страны Балтии, свою армию создавала с нуля. В то время экономика Литвы находилась не в лучшем состоянии и страна не могла себе позволить покупки современного вооружения, в результате чего пришлось использовать вооружение, которое досталось благодаря сотрудничеству с западными союзниками.

В результате, грубо говоря, литовская армия была плохо вооруженной, но в тот момент никто об этом особо не заботился. После 1991 года, то есть после того как развалился СССР, в Европе начало доминировать убеждение, что время тотальных войн на континенте прошло. Так было и в Литве, доминирующей была линия, что деньги лучше инвестировать в социальные проекты, развитие инфраструктуры, чем в армию. Ситуация кардинально изменилась в 2014 году, после аннексии украинского Крыма Россией. Внезапно оказалось, что никто не может гарантировать спокойствия на нашем континенте, что масштабные войны все еще могут вестись.

Особенно, остро свою уязвимость почувствовали небольшие балтийские страны. «Проснулась» и Литва. Поэтому Вильнюс делает все, что только возможно, чтобы как можно быстрее наверстать упущенное в области обороны. Весь этот процесс наверняка займет годы, но власти Литвы вот уже два года увеличивают расходы на нужды обороны, которые во время кризиса безжалостно сокращались.

На сегодняшний день Литва практически каждый год увеличивает расходы на оборону на 30%, с 0,8% ВВП в 2013 году, до 2% ВВП в 2020 году. Финансовые средства предназначаются прежде всего на развитие сил быстрого реагирования, модернизацию и перевооружение армии. Власти страны строят и модернизируют полигоны. Начиная с 2014 года Литва вернулась к обязательной военной службе, приоритетом является и кибербезопасность.

- Какую роль в процессе перевооружения и модернизации вооруженных сил Литвы играет Североатлантический Альянс и союз с США?

- Помимо всех этих усилий, официальному Вильнюсу как и всем государствам восточного фланга НАТО приходится полагаться на помощь более сильных союзников. Именно поэтому власти Литвы более активно сотрудничают в области политики и вооруженных сил как со странами региона, так и со скандинавскими государствами. Огромное значение придается союзу с США. В Литве царит убеждение, что в случае опасности именно США будут тем союзником, который первым придет на помощь и поведет за собой другие страны НАТО.

- Литовская армия в состоянии сдерживать противника в случае конфликта?

- На самом деле было бы несколько опрометчиво считать, что у Литвы в ближайшем будущем появится армия, которая могла бы остановить полномасштабное наступление армии такого государства, как Россия. В случае обороны Литвы от российской агрессий речь скорее идет о том, чтобы защищать стратегические пункты и держаться, пока не прибудет помощь со стороны Альянса, чтобы позже вести эффективную борьбу вместе с союзниками против вероятного противника.

Литовцы не желают, чтобы хоть кто-то из обвинил в том, что они не сделали всего возможного, чтобы подготовиться к худшему развитию ситуации. В Литве прекрасно помнят, что в 1940 году они оказались в одиночестве против всей машины красного террора и были вынуждены сдаться.

- Как увеличение финансирования армии скажется на экономическом и общественном развитии страны?

В Литве существует определенный слой политиков и общественных деятелей, которые считают, что расходы на вооружение – бессмысленная штука и что гораздо лучше было бы, если бы эти деньги предназначить на общественные цели или развитие экономики.

Критики расходов на вооружение указывают, что деньги, которые можно было бы использовать для развития страны, попадают на счета иностранных концернов, продающих вооружение.

Военные на подобные обвинения отвечают тем, что развитие и модернизация армии оказывает позитивное влияние на местный бизнес и предпринимателей (услуги для вооруженных сил и ремонт оснащения) и создает новые рабочие места.

Слова военных находят подтверждение: литовские фирмы, которые специализируются на оборонной промышленности, наладили связи с практически всеми вооруженными силами европейских стран и других мировых государств, с успехом продают им свои товары (легкое вооружение, амуницию, предметы необходимые для экипировки солдат).

Поэтому с полным основанием и уверенностью можно сказать, что развитие армии никаким образом не замедляет улучшения экономики страны. Более того, это оказывает даже позитивное влияние на этот процесс. Тем более, что Литва, будучи в составе Европейского Союза, активно пользуется преимуществами, которые от этого получает, и с каждым годом становится все более богатой страной.