Андрей Паук вышел на свободу 24.07.2018, 16:13

Андрей Паук

Блогера и активиста три часа продержали в Октябрьском РОВД.

Сотрудники Октябрьского РОВД Виктор Карпенок и Александр Молчанов задержали местного блогера и активиста Андрея Паука, пишет baj.by.

"На меня составили административный протокол за «нарушение законодательства о СМИ». Якобы я не мог опрашивать местных жителей в связи с нанесенными на майку фотографиями чиновников райисполкома. Я воспользовался своим конституционным правом не свидетельствовать против себя", - рассказал Андрей Паук.

По слова блогера, майка с изображением заместителя председателя райисполкома Владимира Елисеева и руководителя делами Валентины Шлапаковой, которую он сделал в июне, стала формальным поводом для задержания и составления протокола.

Три дня назад Паук анонсировал стрим с предстоящего выездного заседания Октябрьского райисполкома с участием столичных чиновников. Назначено заседание было как раз на 24 июля в одной из деревень. На нем должен присутствовать «депутат» «палаты представителей» Евгений Адаменко и другие чиновники.

Андрей Паук полагает, что его задержали для того, чтобы он физически не смог поехать на встречу чиновников с сельчанами и вести оттуда стрим.

Кстати, на 25 июля в суде Октябрьского района предназначено предварительное слушание жалобы Паука на действия райисполкома и райсовета, которые запрещают ему присутствовать на своих заседаниях.

В июне Октябрьский райотдел милиции возбудил против блогера Паука другое административное дело - по заявлению заместителя председателя райисполкома Елисеева и главы дел Шлапаковой. Чиновники утверждают, что блогер «оскорбил их честь и опозорил чувства семьи», так как 9 июня «демонстративно ходил, одетый в майку» с изображениями на ней фотографий Елисеева и Шлапаковой и надписью "Они любят тебя".

После трехчасового задержания Андрея Паука отпустили из милиции, выдав ему на руки копию административного протокола.

По ч .2 статьи 22.9 КоАП блогера обвинили «в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» без аккредитации в белорусском МИД. Речь идет о сюжете под названием «Блогеру угрожают судом за майку с надписью «Они любят тебя», который 8 июля был опубликован на сайте «Белсата» и в котором блогер Паук - главный герой.

"Надо иметь сильную фантазию, чтобы заявлять, что я сделал о себе видеосюжет да еще распространил его на "Белсате", - говорит известный блогер из Рудобелки.