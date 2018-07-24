Конгресс США продлил санкции против стран, закупающих российское оружие 3 24.07.2018, 16:23

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Закон был принят по просьбе главы Пентагона генерала Мэттиса.

Страны, которые закупали российское оружие, но теперь хотят переключиться на американское, могут рассчитывать на то, что против них не будут введены санкции США, русская служба «Голоса Америки».

Критерии для такого исключения из режима санкций содержатся в окончательной версии ежегодного законопроекта об оборонной политике, краткое изложение которого было опубликовано Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Вариант этого положения был включен в одобренный Палатой представителей Закон об ассигнованиях на национальную оборону по просьбе министра обороны Джеймса Мэттиса.

В объявлении о результатах переговоров Палаты представителей и Сената высокопоставленные сотрудники комитетов обеих палат по вооруженным силам подчеркнули, что они не смягчают санкции против России.

Речь идет о санкциях, введения которых требует Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, принятый подавляющим большинством членов Конгресса в прошлом году.

Законопроект, принятый с целью наказать Москву за дестабилизирующие действия, включая вмешательство на выборах, содержит раздел, требующий введения санкций против тех, кто ведет дела с российской оборонной промышленностью.

Однако в пятницу министр обороны США Джим Мэттис направил письмо Конгрессу, в котором заявил, что хотя «Россия должна ощутить на себе последствия своего агрессивного, дестабилизирующего поведения», «крайне важно» предоставить госсекретарю Майку Помпео полномочия делать исключения из режима этих санкций.

Мэттис отметил, что такие полномочия позволят странам «налаживать более тесные отношения с США в сфере безопасности, пока они продолжают снижать зависимость от российской военной техники». В противном случае есть риск, что у этих стран «не будет иного выбора, кроме как обратиться к России, из-за чего будет упущен шанс приблизить страны к американскому видению глобальной безопасности и стабильности, который выпадает один раз в поколение», указывает глава Пентагона.

В качестве примера таких стран Мэттис особо отметил Индию, Вьетнам и Индонезию.

В рамках новых полномочий закупки новой техники, например, российских зенитных ракетных комплексов С-400, могут привести к введению санкций, в то время как для работ по обслуживанию вооружений, унаследованных от прошлых лет, например для закупки запасных частей для вертолетов российского производства, может быть сделано исключение.

В окончательной версии законопроекта указываются критерии для таких исключений. Податели заявки на исключение из режима санкций должны доказать, что они не являются российской разведывательной службой, не делают ничего, что может подорвать многосторонние организации, такие как НАТО, не делают ничего, чтобы подорвать операции США, а также американские технологии, предназначенные для оборонного сотрудничества, сообщили официальные лица.

Когда это будет доказано, страна также должна показать, что она соответствует одному из двух критериев: что она значительно снизила зависимость от России или значительно увеличила сотрудничество с США.

Как и в предыдущие годы, законопроект стоимостью 717 миллиардов долларов «запрещает военное сотрудничество с Россией», говорится в кратком изложении законопроекта, опубликованным республиканским конгрессменом Маком Торнберри – председателем комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

Документ, представляющий собой компромиссный вариант между вариантами законопроекта, одобренными Палатой представителей и Сенатом, также предусматривает финансирование планов администрации Трампа по разработке боеголовки для баллистических ракет малой мощности, направленной на сдерживание России.

Он также поддерживает запрос президента Дональда Трампа о выделении 250 миллионов долларов на оказание Украине военной помощи летального характера и выделении 6,3 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания с целью «дальнейшего увеличения численности американских войск в Европе… и сдерживания российской агрессии».