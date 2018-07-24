Какой будет погода в ближайшие три дня 24.07.2018, 16:33

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра днем ожидаются сильные ливни с градом.

25 июля погоду Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, сообщает Гидромет.

В дневные часы при грозах в отдельных районах сильные ливни, град. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый, днем в отдельных районах шквалистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +15..+20°С, во второй половине дня повысится до +23..+29°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

26-27 июля погоду по-прежнему будет определять теплая влажная и неустойчивая воздушная масса черноморского происхождения.

26 июля местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +22..+28°С.

27 июля ночью местами, днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.