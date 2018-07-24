закрыть
24 июля 2018, вторник, 18:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: В Бельгии прошел Марш живых статуй

1
  • 24.07.2018, 16:39

В этом году на фестивале побывало около 50 тысяч любопытных зрителей.

Исаак Ньютон, Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн приехали в крошечный бельгийский городишко Марш-ан-Фамен в июльские выходные, чтобы почтить своим присутствием Фестиваль живых статуй, пишет «Вокруг света».

«Марш статуй» в провинции Люксембург – один из самых масштабных фестивалей такого рода в Европе.

Некоторые «живые статуи» приехали в Марш-ан-Фамен из отделенных уголков мира – Аргентины, Австралии и США.


популярное за неделю

Мнение

Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу!
Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу! Артемий Троицкий
У них теперь и справка есть
У них теперь и справка есть Ирина Халип
Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко