Вайдас Сальджюнас: Кремль играет мускулами, но мы к этому готовы 24.07.2018, 16:44

Вайдас Сальджюнас

Фото: DELFI

Литва и НАТО способны нейтрализовать провокации РФ на Балтике.

В Балтийском море появился огромный российский подводный крейсер «Орел», способный бороться с самыми большими кораблями – авианосными группами. Что значит появление подводной лодки в Балтике, какой сигнал и кому посылает Кремль? На вопросы Charter97.org отвечает литовский военный обозреватель Вайдас Сальджюнас.

- Каких целей пытается добиться Кремль, время от времени размещая такие мощные подводные лодки, как крейсер К-266 «Орел», в Балтийском море?

- Во-первых это демонстрация силы, во-вторых, практическая польза – экипаж получает опыт. Экипаж субмарины до сих пор действовал в Баренцевом море и других глубоководных морях, в этом конкретном случае они учатся тому, как действовать в довольно капризных водах Балтики.

- Такие подводные крейсеры, как «Орел», могут создать угрозу для такой жизненно важной инфраструктуры, как терминалы сжиженного газа в Польше и Литве?

- Теоретически да, если они начнут мешать мореходству или непосредственно создавать угрозу. Во время конфликта такие подводные крейсеры в состоянии уничтожать даже очень большие корабли с огромного расстояния. Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что «Орел+» направлялся в Санкт-Петербург на парад, поэтому прямой угрозы не было.

- К каким средствам может прибегнуть Североатлантический Альянс, чтобы уменьшить угрозу от российского подводного флота в Балтийском регионе?

- Для того, чтобы вести эффективную борьбу с подводным флотом в нашем регионе, во-первых, не хватает противолодочных кораблей, во-вторых, экипажей таких кораблей. Эти способности у Альянса постепенно атрофировались после окончания Холодной войны. К счастью, сегодня об этой проблеме хотя бы говорится, ее пытаются решить тем, что организуются учения по противолодочной борьбе.

Другое дело, что в регионе требуются воздушные суда, такие как P-3 или P-8, которые особенно эффективны в преследовании подводных лодок, а если потребуется – и в их уничтожении. Решение Португалии разместить в Шяуляй именно такое воздушное судно, является именно таким решением, которое мы приветствуем.

Понятно, что в регионе Балтийского моря концентрация подводных лодок не является такой, чтобы нести серьезную угрозу. Игра, прежде всего, разворачивается в Атлантическом океане, где недавно воссозданный второй флот США вернулся к выполнению традиционной задаче – обеспечению безопасного мореходства и охотой на российские подводные лодки на жизненно важной территории.

- Что может сделать Литва, чтобы обеспечить безопасность Балтийского моря?

- Прежде всего – укреплять связи с союзниками по НАТО и активно поддерживать все действия Альянса в этой области.