В Минске показательно судили 11-летнего мальчика 16 24.07.2018, 16:53

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Рассмотрением дела занимался «выездной суд».

Суд Первомайского района Минска на выездном заседании рассматривал вопрос о направлении 11-летнего мальчика в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Школьник неоднократно совершал мелкое хищение и кражи чужого имущества и денежных средств.

«Сотрудники органов внутренних дел каждый раз терпеливо проводили с ним индивидуальную профилактическую работу, его поведение неоднократно рассматривалось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района столицы. Воспитательные и разъяснительные беседы проводились и с родителями. К слову, мать подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, — сообщает Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД г. Минска. — Мальчик был предупрежден, что в случае систематического совершения им противоправных действий, он может быть направлен в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение».

Но мальчик так и не исправился, кражи продолжались. Комиссия по делам несовершеннолетних ходатайствовала о направлении его в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Судья Виктория Макуха вынесла решение о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение сроком на два года.

На заседании суда присутствовали несовершеннолетние правонарушители. Их собрали, чтобы показать возможные последствия их поступков.

«Проведение подобных выездных процессов имеет большой воспитательный и профилактический эффект», — считают в милиции.