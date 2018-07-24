В Польше медицинским работникам повысили зарплаты и статус 24.07.2018, 17:02

Принят проект поправок к закону о способе установления минимального вознаграждения медработников.

Совет министров Польши принял проект поправок к закону о способе установления минимального вознаграждения медицинских работников, передает «Радио Польша».

Проект вводит юридически гарантированный порог минимальной зарплаты для работников неврачебных специальностей, в частности, для санитаров, дистрибьюторов медицинского обрудования, обслуживающего персонала больниц.

Согласно закону, минимальная зарплата для этой категории до конца 2021 года не может составлять меньше 2664 злотых брутто (около 620 евро).

Польское правительство заверяет, что благодаря этому и другим законодательным нововведениям, значительная разница в заработках этой группы и медицинских работников, занятых непосредственно в лечебных учреждениях, будет сглажена.

В новом проекте предусматривается также перевод медсестер и акушерок, занимающих должности, требующие диплома магистра, но не определяющие специальность, на более высокую профессиональную ступень.