Задайте себе вопрос 3 Алексей Кириенко

24.07.2018, 17:10

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Возмущается та часть общества, которая сумела сохранить в себе человечность.

Умершие приносят нам выгоду: они могут удобрять почву». Эти слова председатель Компартии Китая Мао Цзедун произнёс во времена т.н. «большого скачка», когда в результате коммунистического эксперимента в Китае погибло 38 млн человек. Слова вождя ясно показывают отношение к ценности человеческой жизни в Китае.

Не лучше было и в Советском союзе. Несколько десятилетий нас учили тому, что человеческая жизнь ничего не стоит. Мораль, гуманность и общечеловеческие ценности подменялись прагматизмом, цинизмом и наглостью. Никаких сантиментов ни по живым, ни по тем более мёртвым, решить свои проблемы любой ценой, в том числе за счёт жизни друга или соседа.

Урок коммунистов оказался успешным: выросло целое поколение людей, не утруждающих себя моральными нормами. Сегодня они построили ресторан с видами на кладбище, завтра украсят заведение останками тех, кто там лежит и будут искренне недоумевать, почему возмущается та часть общества, которая сумела сохранить в себе человечность. Увы, часть эта – весьма невелика. Задайте себе вопрос, принадлежите ли вы к ней?

Алексей Кириенко, ucpb.org