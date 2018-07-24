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Курт Волкер: США не поддерживают идею референдума на оккупированном Донбассе

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  • 24.07.2018, 17:35
Курт Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины развеял все слухи о возможном референдуме.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон не поддерживает идею проведения референдумов на оккупированном Донбассе.

В интервью каналу 112.Украина Волкер заявил, что подобные референдумы будут нелегитимными.

"Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение. В условиях, когда у украинского правительства нет контроля над этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов", - заявил дипломат.


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