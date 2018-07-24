«Куда делись деньги из бюджета?» 1 24.07.2018, 17:21

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иллюстрационное фото

В Калинковичском районе местные власти уже третий год не могут залатать крышу в школе.

Два года назад в агрогородке Капличи Калинковичского района закрыли школу. Причина — потекла крыша, пишет сайт gomel.today. Общественные активисты и родители пытаются достучаться до местных властей, надеясь, что ремонт в школе в кои-то веки сделают, однако те твердят одно — нет денег.

Детям теперь приходится каждый день ездить по 20-30 километров до соседней деревни. Автобус предоставляют, но родители не перестают бороться за старую школу. Они уверены, что залатать крышу гораздо выгоднее, чем обеспечивать ежедневный транспорт в течение нескольких лет.

Не так давно пришел очередной ответ из Калинковичского райисполкома, суть которого сводится к следующему — в 2018-2019 учебном году школьники по-прежнему будут вынуждены ездить десятки километров до соседних деревень. А всему виной — отсутствие денег.

При этом заместитель председателя С.Булавко подробно расписывает «смету». Подвоз детей до школ осуществляется двумя автобусами, которые в год обходятся в 55 тыс. рублей, 40 тысяч из который приходится на транспортные расходы, а 15 тыс — на зарплату двум водителям.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, опубликовавший письмо на своей странице в Facebook, поражается, что местные чиновники не могут сложить «дважды два»:

«Чиновники детализируют, сколько они потратили бюджетных денег на развоз детей: за год около 28 тыс. долларов, за два — 56 тыс. И, конечно, собираются возить еще минимум год — плюс 28 тысяч народных у.е. Вместе 84 тыс. долларов.

Между тем, полный ремонт кровли здания в Капличах площадью около 800 квадратов стоит от 20 до 30 тысяч (разбор конструкций, замеры, качественный материал, работа), и делается за пару недель. Проверял у специалистов. Готовы сделать!»

Но, похоже, у местного руководства свое видение ситуации.