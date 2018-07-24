Не пляжем единым: составлен рейтинг альтернативных летних направлений 1 24.07.2018, 17:27

Отдых можно провести активно и с пользой для здоровья.

Круизы, горы, фестивали и экотуризм: эксперты сервиса для путешественников Skyscanner выяснили, какой отдых россияне предпочитают пляжному, сообщает РИА Новости.

Первое место альтернативного рейтинга разделили экскурсионные маршруты по городам с богатой историей и морские круизы. И те и другие получили по 21% симпатий опрошенных. Второе и третье место путешественники отдали активному отдыху на природе: за лесные походы с палатками проголосовали 13%, а за горный туризм или хайкинг по национальным паркам — 11%.

В рейтинг нетипичных для лета форматов путешествий также вошли: отдых на горячих источниках (десять процентов), поездка на фестиваль (шесть процентов), гастрономический туризм, велопрогулки по красивым маршрутам и горнолыжные курорты (по пять процентов).

"Тем, для кого летний отдых на пляже не является строгой необходимостью, очень повезло, — говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner. — Ведь чем менее популярный в конкретное время года маршрут для путешествия вы выбираете, тем экономнее может получиться отдых". Поездки туда, где "несезон", всегда хороши отсутствием наплыва туристов, приятными ценами, дополнительными скидками и особым вниманием со стороны персонала.