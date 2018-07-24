Коррупция на каждом чихе 2 Дмитрий Гудков

24.07.2018, 17:12

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Дмитрий Гудков

Кто цель ставит — тот ее и считает.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла повышение НДС до 20%. Также будет и с пенсиями: на глазок, без внятного анализа и гарантий, что на следующий год не придется вновь.

Анализ приводил, например, Сергей Алексашенко, по мнению которого 2% НДС разгонят инфляцию на все 4,5%. Поживем — не увидим.

Не увидим потому, что официальным данным об инфляции верить нельзя. Я помню прекрасный рассказ Андрея Мовчана о докладе Центробанка, в котором проскочила информация, что настоящая инфляция — если убрать игру с цифрами — составляет 11%, а не официальные 4.

Кто цель ставит — тот ее и считает. Росстат же не зря отчитался о снижении числа бедных впервые за 5 лет: прямо под повышение пенсионного возраста нужно подсластить пилюлю.

В общем, за политику последних лет теперь ещё раз (и ещё раз, и ещё раз) заплатим мы все. Тут 2%, там до 65 лет, и раздавленные продукты, и коррупция на каждом чихе.

Так ведь президентские выборы прошли — можно!

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»