Шпионские игры 2 Александр Гольц

24.07.2018, 17:55

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Александр Гольц

Как это делается в России.

Беспощадный и бессмысленный поиск шпионов является естественным продолжением «холодной войны», в которую вступила Москва

В ответ на аресты и разоблачения со стороны «партнеров» неизбежно должны последовать аресты и разоблачения в России.

Американцы предъявили обвинения в попытке вмешаться в президентские выборы 12 офицерам ГРУ. Кроме того, была арестована некая Мария Бутина, которой вменяется занятие лоббистской деятельностью в пользу России без соответствующей регистрации. Похоже, в России была «дадена» команда ответить по полной.

Обыски прошли в головном институте компании «Роскосмос» ЦНИИмаш. По их итогам арестован 74-летний ученый Владимир Кудрявцев, автор десятков статей и лауреат государственных премий. Ему вменяется в вину передача одной из стран НАТО данных о российских достижениях в области создания гиперзвуковых ракет.

Согласно официальному заявлению «Роскосмоса», события, в отношении которых ведется расследование, имели место в 2013 году. Сын арестованного ученого сообщил, что обыск в квартире отца состоялся еще в прошлом году.

Следователи изъяли некие материалы и данные компьютера. Кудрявцев был уверен, что после подтверждения его невиновности, изъятые материалы будут возвращены. Но дождался ареста. Заметим, что Владимир Кудрявцев в свое время подписывал письмо в защиту другого именитого ученого — Владимира Лапыгина, для осуждения которого некая видео презентация, которую он передал китайским партнерам, была задним числом признана секретной. По данным СМИ, все проблемы Кудрявцева возникли в результате его участия в исследованиях по гранту ЕС.

Кроме того, по обвинению в госизмене в следственном изоляторе в Лефортово находится этапированная из Калининграда Антонина Зимина, бывшая директор «Балтийского центра диалога культур», известная как член клуба друзей Фонда Горчакова, созданного в 2010 году по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Про нее известно только то, что она участвовала в неких совместных мероприятиях с экспертным сообществом балтийских стран.

Что ж, все возможно. Все страны ведут разведывательную деятельность и вербуют агентов. А некоторые проводят еще «активные мероприятия» в других государствах. Однако бросается в глаза разница между правоохранительной практикой противостоящих друг другу сторон. В США заместитель спецпрокурора не только перечислил преступления, в которых обвиняют офицеров ГРУ: в документе подробно и нудно рассказывается о том, кто, где, когда и как пытался взломать сайты Демократической партии США с перечислением имен, званий и «ников».

В общем, как требовал когда-то Путин — с адресами и явками. В случае с Марией Бутиной также детально расписано, что ей инкриминируется: встречи с влиятельными американцами, равно как и встречи с российскими дипломатами, которые, по версии следствия, давали ей некие поручения. Другой вопрос – считаем ли мы эту информацию доказательной. Но следствие, по крайней мере, демонстрирует, на основании чего оно обращается в суд.

В российском же случае демонстрируется принципиально иная тактика. Члены Общественной наблюдательной комиссии, да святится их имя, случайно (подчеркиваю, случайно) обнаруживают в следственном изоляторе в Лефортово неких узников, о взятии которых под арест ничего не сообщалось. Ведь, по данным некоего источника «ТАСС», база данных московских судов по чьему-то решению отныне не указывает фамилии тех, кто арестован за государственную измену.

По утверждению СМИ, эти люди лишены каких-либо контактов с внешним миром. Тюремщики не принимают от них писем, они не могут связаться с родными. А следователи назначают им послушных адвокатов. То есть, сейчас, в XXI веке, в стране, которая, пусть формально является членом Совета Европы и обязалась выполнять многочисленные конвенции по соблюдению прав человека, появились люди, судьба которых похожа на судьбу Эдмона Дантеса из любимого с детства романа про графа Монте Кристо. По указке «правоохранителей» человека можно арестовать на основании решения послушного судьи, которое принято в ходе секретного слушания. Потом пройдет секретное следствие и такой же секретный суд.

Скажите теперь, что мешает недобросовестному следователю предъявить любые, даже самые абсурдные, обвинения? Вроде рытья тоннеля в Бомбей. При наличии своего судьи и своих присяжных результат предсказуем. Как видим, любой общественный контроль в этой ситуации исключен в принципе.

Не зря, ох, не зря директор ФСБ Александр Бортников поведал в статье, посвященной 100-летию карательных органов: «Угроза надвигающейся войны требовала от советского государства концентрации всех ресурсов и предельного напряжения сил, скорейшего проведения индустриализации и коллективизации». Война на пороге – не об адвокатах же заботиться…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»