Ученые: Самооценка людей растет всю жизнь 24.07.2018, 18:06

К 60-70 годам уровень самооценки людей достигает максимума.

Самооценка у людей растет на протяжении всей жизни, достигая максимума к 60-70 годам. К такому выводу пришли специалисты Института психологии Бернского университета. Их исследование опровергло высказывавшееся в научной литературе мнение, что в подростковом возрасте уверенность в своих силах и возможностях падает, передает ТАСС.

Как отметил один из авторов научной работы Ульрих Орт, "к счастью, самооценка остается, по меньшей мере, стабильной в пубертатный период (период полового созревания - прим.), и вопреки тому, что утверждалось долго в литературе, большинство подростков не испытывают низкой самооценки в это время".

Согласно выводам ученых, медленное снижение уровня оценки своих возможностей и сил впервые отмечается после 70 лет, а в 90 лет резко усиливается неуверенность в себе. Тем не менее, исследователи резюмируют, что "у многих людей самооценка в пожилом возрасте выше, чем в молодом, по крайней мере, на большинстве этапов пожилого возраста".

Люди, родившиеся в 1980-е и 1990-е годы, по данным исследования, в развитии самооценки следуют тем же курсом, что и поколения, которые на 20 и на 40 лет старше. Специалисты отмечают, что уровень самооценки может временно меняться - например, из-за конфликтов на работе. Также, по их словам, самооценка может вырасти или, напротив, упасть надолго - например, вследствие отношений с новым партнером.