Задержан директор Брестского электролампового завода

Задержан директор Брестского электролампового завода2
- 24.07.2018, 18:10
- 1,544
Причины могут быть связаны с нарушением таможенного законодательства.
Как сообщает «Вечерний Брест», такая информация прозвучала сегодня на заседании Администрации Московского района города.
Причины могут быть связаны с нарушением таможенного законодательства. По имеющейся информации, вчера на предприятие прибыла представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Теперь она исполняет обязанности директора завода.
Как стало известно, в настоящее время Брестский электроламповый завод разрабатывает бизнес-план по модернизации производства. Есть решение о выделении средств из областного инновационного фонда. Планируется развивать новые направления по выпуску филаментных и линейных светодиодных ламп. Но вопросы пока находятся в разработке. А в свете последних событий требуют доработки и обсуждения.
Как отмечалось, на заводе также остро стоит вопрос с выплатой заработной платы. Однако его планируется решить в ближайшее время.
Напомним, что директором завода является Игорь Коледа.
Брестский электроламповый завод - единственный в Республике Беларусь и один из крупнейших производителей ламп накаливания специального и общего назначения. Его продукция используется в различных отраслях промышленности, автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также для освещения жилых, общественных и промышленных зданий.