Китай запустил «печатный станок» 24.07.2018, 18:30

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Юань упал до минимума за год.

Центробанк Китая резко увеличил вливания в финансовую систему, чтобы поддержать экономику в условиях нарастающего риска торговой войны с США, передает finanz.ru.

В ходе операций в начале недели Народный банк КНР выдал 502 млрд юаней (73,4 млрд долларов) новых кредитов под залог ценных бумаг с помощью механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF).

Объем вливаний стал рекордным с начала года, а общая сумма денежной эмиссии, проведенной через MFL, превысила 4,6 триллиона юаней, или почти 700 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg, рекомендацию смягчить денежные условия в ответ на введение пошлин администрацией Дональда Трампа китайскому ЦБ дал Госсовет КНР.

На заседании в понедельник он поручил обеспечить "адекватный" уровень финансирования экономики, над которой нависла угроза частичной потери экспортных доходов.

Денежные вливания дали толчок просевшему фондовому рынку Китая, который растет третий день подряд, а на торгах во вторник достиг максимума за месяц по индексу Shanghai Composite - 2911,28 пункта.

Но обратной стороной стало дальнейшее падение юаня, который обесценился на 7% с начала года. Во вторник на офшорном рынке он обновил минимум за 13 месяцев к доллару - 6,84 юаня за доллар. Официальный курс был снижен на 0,44% - до 6,7881 юаня.

Минфин США проанализирует поведение юаня в полугодовом докладе о манипулировании валютами, который будет обнародован 15 октября, заявил в пятницу глава ведомства Стивен Мнучин.

И хотя МИД КНР поспешил опровергнуть влияние властей на курс, призвал США "сохранять спокойствие" и подчеркнул, что Пекин "не намерен использовать девальвацию для поддержки экспорта", ожидания дальнейшего снижения курса растут, отмечает стратег Scotiabank в Сингапуре Гао И.

Ответить на американские пошлины симмтерично Китай не может физически, напоминает аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: Вашингтон уже обложил тарифами китайский экспорт на 50 млрд долларов, готовит список еще на 200 млрд, и, по словам президента Дональда Трампа, готов внести в него все китайские товары поступающие в США (на 500 млрд долларов).

Китайский же импорт из США в 2017 году составил всего 135 млрд долларов, и в ближайшие годы он, вероятно, сократится, объясняет Носов.

Чтобы поддержать юань, Народный банк, вероятно, вскоре переключится к словесным интервенциям, убеждая рынок в силе своей валюты, говорит И из Scotiabank. "Но любые такие заявления не развернут тренд в юане", - подчеркивает он.