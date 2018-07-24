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19-летние близнецы из Пинска получили «серебряную кнопку» от YouTube

  • 24.07.2018, 19:06
Изображение: romvnenko / instagram.com

Такой наградой видеосервис отмечает тех, кто собрал больше ста тысяч подписчиков.

Создатели YouTube-канала «Топовый Пинск» получили «серебряную кнопку» от YouTube. Такой наградой видеосервис отмечает тех, кто собрал больше ста тысяч подписчиков, передает tut.by.

За YouTube-каналом стоят братья-близнецы Евгений и Илья Шарикало, а также Богдан Островский и Максим Романенко. Молодым людям по 18−19 лет, все они из Пинска. Они снимают юмористические скетчи в форматах «Короче говоря» и «Каждый человек такой».

Команда «Топового Пинска»
Изображение: romvnenko / instagram.com

Любопытно, что награда от YouTube приходит не сразу. К моменту, когда блогеры получили «серебряную кнопку» за сто тысяч подписчиков, количество людей, подписанных на их канал, перевалило за 200 тысяч.

Также в сервисе есть награды «Золотая кнопка» (миллион подписчиков) и «Бриллиантовая кнопка» (10 миллионов).

Изображение: kriz_ilya / instagram.com

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