Стало известно о новом случае пыток в российской колонии 3 24.07.2018, 19:09

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Заключенный погиб.

Сегодня стало известно о новом случае пыток в российской колонии. Заключенный погиб. Как сообщили в СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье в колонии №6 под Брянском. По версии следствия, один из сотрудников, применяя насилие и используя спецсредства, обездвижил заключенного и перевязал тканью его лицо – смерть наступила от асфиксии, передает «Эхо Москвы».

Подозреваемый – его имя пока не называется – задержан. Следствие будет настаивать на его аресте. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. По этой статье подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Прокуратура начала проверку в этой колонии, сообщает «Интерфакс».

Дело о пытках в ярославской колонии передали в центральный аппарат Следственного комитета. Причиной разбирательства стала видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова.

Скандальное дело было передано на высший уровень по поручению главы Следственного комитета Aлександра Бастрыкина. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Председатель СК потребовал дать жесткую оценку действиям бывшего следователя и его руководства. Речь идет о Родионе Свирском, ранее не стал возбуждать уголовное дело по факту пыток.

Между тем, сейчас оперативные сотрудники уговаривают отказаться от показаний тех осужденных, которые подтвердили факты избиения и пыток в Ярославской колонии. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Ирина Бирюкова.

Ранее Бирюкова передала «Новой газете» видеозапись с избиением заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Публикация вызвала скандал и привела к возбуждению уголовного дела. Адвокату пришлось покинуть Россию из-за угроз в свой адрес. При этом замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров сознательно провоцировал сотрудников колонии и допустил 136 нарушений.

Накануне были задержаны шесть сотрудников ИК-1, предположительно причастных к пыткам. Всего на видеоролике с пытками, опубликованном «Новой газетой», видно 17 человек, еще один снимал избиение на регистратор.

После скандала с пытками глава ФСИН распорядился создать во всех регионах специальные комиссии, которые займутся рассмотрением заявлений заключенных об издевательствах в колониях.

Пытки заключенных в колониях и тюрьмах уже давно не ограничиваются только побоями, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Евгений Тонков.

Среди распространенных практик Тонков упомянул пытку холодом или прием, когда к заключенному подсаживают другого зека — он навязывает сделку со следствием или оказывает иное давление.

Число осужденных за пытки в РФ сокращается, за последние пять лет оно упало в два раза, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

За пытки в России осуждают где-то от шестисот до восьмисот человек в год, добавил Павел Чиков.

Уголовный кодекс России необходимо дополнить статьей о пытках, — считают правозащитники. Это позволит более эффективно расследовать факты избиений в колониях, СИЗО и полицейских участках, и наказывать виновных.

Пока достоверной статистики таких преступлений нет, — рассказал «Эху Москвы» руководитель международной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.

По словам Каляпина, на включении этой статьи в Уголовный кодекс России настаивает Комитет ООН против пыток.