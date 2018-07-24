Курс биткоина превысил $8 тысяч 24.07.2018, 19:23

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Курс криптовалюты достиг двухмесячного максимума.

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 24 июля, превысил отметку $8 тыс. Об этом сообщает Reuters.

Для биткоина это двухмесячный максимум.

Аналитики объясняют рост курса всплеском интереса к криптовалютам со стороны финансовых институтов. Ряд международных банков, таких как Barclays, ранее объявляли о желании запатентовать технологии на блокчейне, а Mastercard объявил, что сможет проводить платежи в криптовалютах.

Крупнейшая инвестиционная фирма в мире, BlackRock, также начала присматриваться к криптовалютам, пишет Reuters.

Ранее сегодня сообщалось, что Google добавил к своему конвертеру валют еще три криптовалюты.

Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.