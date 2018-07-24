А что происходит в России? Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

24.07.2018, 19:41

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Матвей Ганапольский - о встрече Трампа и Путина.

Ну, встретились и встретились. Особенно интересно читать американцев, которые пытаются понять, что за человек ими руководит. Потому что кто руководит нами – понятно. Путин это такой последовательный человек, как в своих позитивных каких-то чертах, так и в отрицательных. Поэтому здесь вряд ли какие-то изменения могут быть, пока он на этом посту. А поскольку на этом посту он будет вечно, то вечна и неизменна политика РФ, в чем мы с вами убеждаемся – не по внешней политике, а по внутренней.

Вы знаете, что после избрания, например, г-н Кудрин, который назначен на довольно интересный пост, ничего не значащий, но он надувает щеки и говорит, что быть руководителем «Счетной палаты» это замечательно и способствует реформам. Но посмотрите – про реформы все уже давно забыли. Кто-то из политиков сравнивал Россию – что она готовится к прыжку, «лев готовится к прыжку», — ну, лев уже застыл и закаменел – сколько времени прошло, а ничего.

Просто за Чемпионатом мира по футболу и за этими «судьбоносными» открытиями Крымского моста, «судьбоносными», оказавшимися достаточно импотентными встречами Трампа и Путина, главное пропадает. Мы не обращаем внимания на самое главное. Потому что американская экономика тигриными и львиными прыжками рвется вперед.

Мудрый или не мудрый – тут сложно и долго объяснять. Короче говоря – те шаги, которые сделал Трамп, человек, которого называют «идиотом», а теперь, если набрать в «Гугле» слово «идиот» и нажать на кнопку «картинки» — появляется Трамп. И почитайте в интернете историю, почему это происходит. Но 7 миллионов новых рабочих мест. И это не хухры-мухры. А что происходит в Российской Федерации? Ничего. Ровным счетом.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»