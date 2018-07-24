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Борис Тасман: Дожди на «Динамо» не оставили камня на камне от высокопарных слов раздраженных чинов

  • 24.07.2018, 19:53
Фото: sb.by

Обозреватель «Прессбола» ответил бывшему министру спорта Александру Шамко.

Обозреватель «Прессбола» Борис Тасман, вспоминая слова бывшего министра спорта Александра Шамко в ноябре 2017 года о том, что журналисты без соответствующего архитектурно-строительного образования не имеют права заниматься критиканством до сдачи в эксплуатацию стадиона «Динамо», в газетном материале рассказал о состоянии арены во время дождя.

«Через 8 месяцев тропической силы дожди не оставили камня на камне от высокопарных рассуждений раздраженных чиновников. Заливало не только северную и южную трибуны, но и при ветре — благополучную западную. Утопали в воде подтрибунные галереи! Дренаж футбольного газона с ливневыми потоками правлялся, а вот на ближних к бровке дорожках вода стояла. Увы, это не домыслы».

Место коррпункта "ПБ" на 15-м ряду центральной трибуны

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