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Трамп: РФ может вмешаться в выборы, потому что не хочет моей победы

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  • 24.07.2018, 20:05
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Дональд Трамп
Фото: EPA

Президент США считает вероятным вмешательство России в предстоящих выборах.

Об этом президент США написал в Twitter, передает eurointegration.com.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно бороться, чтобы иметь влияние на будущие выборы. Исходя из того, что ни один президент не был более жестким к России, чем я, они будут очень настояло продвигать демократов. Они точно не хотят Трампа", - написал он.

Накануне Трамп, который на прошлой неделе несколько раз подтверждал существование попыток России вмешаться в выборы 2016 года, в очередной раз назвал заговор своей кампании с россиянами выдумкой.

Напомним, во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп усомнился в достоверности информации разведки США о вмешательстве россиян, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Тогда Трамп сказал, что президент РФ очень "мощно" отрицал любое вмешательство.

После этого Трамп несколько дней пытался убедить США и мир, что он доверяет данным американской разведки, которые подтверждают злонамеренные действия россиян. Трамп заявил, что оговорился, стоя рядом с Путиным.

Позже стало известно, что Трамп пригласил Путина осенью посетить Вашингтон.


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