Трамп: РФ может вмешаться в выборы, потому что не хочет моей победы 6 24.07.2018, 20:05

1,272

Дональд Трамп

Фото: EPA

Президент США считает вероятным вмешательство России в предстоящих выборах.

Об этом президент США написал в Twitter, передает eurointegration.com.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно бороться, чтобы иметь влияние на будущие выборы. Исходя из того, что ни один президент не был более жестким к России, чем я, они будут очень настояло продвигать демократов. Они точно не хотят Трампа", - написал он.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Накануне Трамп, который на прошлой неделе несколько раз подтверждал существование попыток России вмешаться в выборы 2016 года, в очередной раз назвал заговор своей кампании с россиянами выдумкой.

Напомним, во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп усомнился в достоверности информации разведки США о вмешательстве россиян, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Тогда Трамп сказал, что президент РФ очень "мощно" отрицал любое вмешательство.

После этого Трамп несколько дней пытался убедить США и мир, что он доверяет данным американской разведки, которые подтверждают злонамеренные действия россиян. Трамп заявил, что оговорился, стоя рядом с Путиным.

Позже стало известно, что Трамп пригласил Путина осенью посетить Вашингтон.