Украина не хочет продавать Беларуси «Сбербанк» 24.07.2018, 20:15

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Фото: УНИАН

В НБУ не понимают, почему нужно разрешить «Паритетбанку» купить украинскую «дочку» «Сбербанка» РФ.

Национальный банк Украины пока не видит оснований для того, чтобы удовлетворить заявку белорусского «Паритетбанка» на покупку украинской «дочки» «Сбербанка» России, передает «Белсат».

«Мы уже отказали этому банку ранее. Я не могу себе представить, какие новые аргументы они могли бы выдвинуть», – заявила первый заместитель председателя правления Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью Reuters.

Между тем, Нацбанк Украины еще пока рассматривает заявку «Паритетбанка» и официально решение еще не принято, добавила она.

Напомним, «Сбербанк» (Украина) принадлежит российскому «Сбербанку» и входит в топ-7 украинских банков. Разговоры о его продаже активизировались после введения украинским правительством санкций, которые, в частности, запрещают российскому банку проводить операции в пользу материнских структур. Финансовые аналитики отмечают, что размеры «Паритетбанка» и «Сбербанка» несравнимы – украинский банк примерно в 3 раза крупнее белорусского по собственному капиталу и в 7,5 – по активам. Поэтому, скорее всего, полагают эксперты, сделку профинансирует именно российский «Сбербанк», который хочет вернуть средства, которые ранее вкладывал в свой украинский филиал (около 1 млрд. USD). С учетом санкций, без белорусского посредничества это будет сделать невозможно.

Весной белорусский «Паритетбанк» (15-й банк в Беларуси по размерам активов), который до недавнего времени принадлежал Управлению делами президента, уже пытался приобрести украинский «Сбербанк». В марте сообщалось, что «Паритетбанк» даже остался единственным претендентом на этот актив, однако сделка сорвалась – Нацбанк Украины отказал белорусам якобы в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательству Украины.

В чем конкретно было несоответствие – не уточнялось. Но согласно российскому изданию «Коммерсант» единственной проблемой в сделке могла стать фигура управляющего делами правителя Виктора Шеймана, который остается под санкциями Запада из-за подозрения в причастности к похищениям и убийствам Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

В конце мая 2018 года в «Паритетбанке» изменился собственник — 99,83% акций банка, которыми ранее владело Управления делами президента, перешли Государственному комитету по имуществу. После этого «Паритетбанк» вновь подал заявку на покупку украинского «Сбербанка».