Как будут выглядеть социальные сети нового поколения 5 24.07.2018, 20:24

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Фантасты в очередной раз оказались правы.

Молодые люди считают Facebook безнадежно устаревшим и постепенно уходят на новые платформы для общения. Но даже самая модная социальная сеть имеет свойство приедаться, и, чтобы не растерять пользователей, разработчики вынуждены каждый раз придумывать что-то новое. Куда уходит молодежь, как меняются социальные сети и что с ними произойдет в будущем, обсудим в статье.

AdMe.ru попытался представить, в каком виде социальные сети предстанут уже перед следующим поколением и к каким изменениям готовиться всем нам.

Видеочаты

Фото: Black Mirror / Netflix

Несмотря на то что Facebook остается самой популярной социальной сетью (2,2 млрд активных пользователей), молодая аудитория спешит покинуть эту платформу. И вот 4 причины, почему поколению Z милее «дочки» Facebook — Instagram, Snapchat и другие соцсети.

В Facebook зарегистрировано слишком много знакомых взрослых: родители, бабушки и дедушки, учителя, соседи и все те, с кем ребенок не хотел бы делиться своими подростковыми тайнами (например, они понимают, что, опубликуй кто из их друзей фотографии с вечеринки — и дома ждет серьезный разговор).

Сам формат Facebook считается устаревшим. Новое поколение интересуют видеочаты и приложения, которые могут взаимодейстовать с реальностью.

Facebook перестал быть социальной сетью в привычном понимании, все больше он становится новостным порталом. Изменилась концепция: теперь пользователи узнают новости не о друзьях, а о том, что сейчас популярно в интернете.

Facebook не вызвал зависимости у молодых людей по той простой причине, что почти никто не поддерживает связь с друзьями через эту социальную сеть. Все коммуникации происходят в мессенджерах или в других приложениях.

Чего ждут молодые люди от социальных сетей? Дальнейшее развитие видеочатов и возможность присутствия в виде голограммы на всех важных событиях — на вечеринках, в походах и везде, где по какой-либо причине человек не может присутствовать сам. Особенно это будет полезно для тех, кого с друзьями разделяют большие расстояния. Да и возможность все делать лежа на кровати очень заманчива: никуда ходить не надо. А как показала игра Pokemon Go, которая резко набрала популярность, но потом так же стремительно и потеряла ее, народ ходить не любит.

Виртуальная реальность

Фото: Black Mirror / Netflix

Что дальше? Конечно, не обойтись без виртуальной реальности — возможности создания своего персонажа и настройки окружающего мира. И Марк Цукерберг уже подумал об этом: в 2017 году он представил свое новое детище — Facebook Spaces. У каждого участника такого VR-чата есть трехмерная аватарка, которая передает эмоции и жестикуляцию пользователя. Задумка Цукерберга — сделать VR-очки неотъемлемой частью общения в социальных сетях, и, если у него все получится, тогда нас точно ждет совсем другая эра коммуникаций. Только представьте: вы сидите дома, а ваш аватар на концерте, при этом вы видите и слышите выступление вашего любимого артиста, но для этого вам даже не потребовалось вставать с дивана.

Знакомства

Фото: Simone / New Line Cinema / Courtesy Everett Collection

Приложения для знакомств заняли свою нишу и набрали аудиторию среди молодых людей. И каждый раз разработчики делают все, чтобы подобные сервисы становились совершеннее: новые алгоритмы по поиску и привлечению идеальных партнеров, сбор демографических данных, возможность угадывать желания каждого человека и т. д.

В будущем любой, кто привык пользоваться подобными сервисами, сможет приобрести симуляторы прикосновений и послать не воздушный поцелуй, а вполне реальный. Лишь бы такие устройства не поддерживали функций в других приложениях, а то страшно представить, что может получиться, если появится возможность дать подзатыльник человеку в интернете, например за плохой комментарий.

Как бы ни развивались сервисы знакомств, совершенно точно одно: все станет проще. Возможно, даже не надо будет искать идеального партнера, а можно будет просто его создать.

Общение при помощи мыслей

Фото: Sense8 / Netflix

Марк Цукерберг обещает, что скоро мы сможем общаться при помощи своего ума. В будущем мы станем печатать сообщения силой мысли, а именно 100 слов в минуту, что в 5 раз больше, чем мы печатаем сейчас на смартфонах. Ученые трудятся над тем, чтобы у людей появилась возможность передавать информацию из мозга в мозг. Мы научимся «слышать через кожу»: встроенные в одежду датчики будут считывать импульсы, превращать их в сигналы, которыми мы сможем обменяться с нашими близкими без дополнительных гаджетов.

Мы привыкли делиться фотографиями друг с другом, а в будущем так же просто сможем поделиться мыслями. Представьте: в разных концах света у вас есть друзья и можно собрать их всех в собственной голове для обмена впечатлениями и размышлениями.

Уже сейчас ученые говорят, что, когда закончится место для хранения цифровых данных, мы будем использовать для этого собственную ДНК. Так что в будущем физические устройства уйдут на второй план, и, возможно, все мы станем живыми накопителями информации: выход в сеть будет осуществляться напрямую из мозга, обучение — происходить мгновенно, а информация — передаваться с одного только взгляда.

А вас пугает подобное будущее или вам интересно на себе испытать все возможности технического прогресса?