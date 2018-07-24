Россия концентрирует военные силы у границ Беларуси 3 24.07.2018, 20:47

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Более 70 новых частей и соединений сформировано на западе России с 2016 года.

Более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, войска получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года [в Западном военном округе] сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады», - сказал российский министр.

«В войска округа поставлено около 5 тыс. [единиц] нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54%», - добавил Шойгу.

Он отметил, что для размещения новых частей создается необходимая инфраструктура - до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

По словам Шойгу, с 2016 года в Западном военном округе были проведены более 350 внезапных проверок, которые показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению».

Шойгу отметил, что особое внимание уделяется подготовке региональной группировки войск России и Беларуси. Военные округа вместе с белорусскими коллегами уже начали готовить совместные учения «Щит союза - 2019».

«Организовано более 300 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту- твой выбор». В результате в военные ряды отобрано более 40 тыс. человек», - добавил Шойгу.