Шесть простых трюков, чтобы освободить место на iPhone 24.07.2018, 21:06

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Полезная информация для владельцев «яблочной» продукции.

И с Вами случалась такая ситуация? Получилась превосходная фотография, а попытка ее сохранить не увенчалась успехом? Причина банальна — на устройстве места больше нет! Бывало? Конечно же! Затем мы начинаем судорожно удалять какие-то старые фотографии, а ведь все они имеют для нас определенную ценность.

Оказывается, увеличить память телефона можно не только с помощью удаления фотографий. From-ua.com рассказывает о 6 трюках, которые позволят увеличить место хранения в Вашем IPhone.

1. Определите, чтo именно занимает больше всего места

Три вида больших файлов! Приложения, фотографии и сообщения.

Чтобы узнать, какие файлы занимают больше всего места на Вашем iPhone, выберите «Настройки» > «Основные» >»Хранение и использование сервиса iCloud»> «хранилище».

2. Загрузите фотографии на облачный сервис

Скорее всего, Вы обнаружите, что больше всего места занимают фотографии и видео. К счастью, можно решить и эту проблему.

Приложения, такие как »Google фотографии» или »Фотографии Apple» позволять Вам загрузить снимки на “облако”.

3. Управляйте своими сообщениями

Ваши цепочки текстовых сообщений могут начать занимать слишком много места.

Для этого можете использовать специальные программы, с помощью которых можно удалить все: от музыки до сообщений.

Другой вариант: настройки>сообщения, затем снимите флажок “Всегда сохранять сообщения”. Сообщения останутся на устройстве в течение 30 дней.

4. Управляйте Приложениями

Некоторые популярные приложения, такие как Facebook и Twitter, требуют очень много памяти.

Но совсем недавно, Twitter добавил кэш-функцию очистки. Перейдите в »приложение», нажмите меню>настройки>использование данных>Мультимедиа хранилищ, а затем отключите его.

5. Очистите Интернет-Кэш

Если Вы используете популярный веб-браузер Safari, он может использовать память для хранение данных и веб-истории. Чтобы очистить это, нажмите на «настройки», затем прокрутите вниз и найдите вкладку Safari, выбрав “Очистить историю и данные о сайтах”.

6. Трюки в iTunes

Это последний способ освободить пространство. Согласно »reddit», Вы можете освободить место на своем iPhone, просто снимая кино. Но не волнуйтесь, Вы не будете платить за аренду кино. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно?

Когда Вы решите скачать фильм, телефон будет автоматически освобождать место для большого файла. Когда Вы остановите процесс, то получите на смартфоне больше места.

Просто убедитесь, что Вы проверили наличие хранилища перед этим действием.