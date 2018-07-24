В Греции туристы от пожаров спасались в море 24.07.2018, 21:11

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Фото: GETTY IMAGES

Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов.

По меньшей мере 74 человека, как опасаются греческие власти, погибли в лесных пожарах, бушующих рядом с Афинами. Это крупнейшие пожары в Греции за более чем десять лет, передает ВВС.

Ранее Красный Крест сообщал, что 26 тел взрослых и детей найдены во дворе виллы в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре этого природного бедствия.

Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.

Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов.

Греческие власти обратились за международной помощью.

Сотни пожарных борются с огнем. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

Жители охваченных огнем районов пытаются покинуть зону бедствия

Фото: EPA

Отдельная операция проводится по поиску и спасению 10 туристов, которые спаслись от огня, уплыв на лодке в море.

"Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль", - заявил журналистам премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Ципрас отменил свой визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. Пожарные называют ситуацию чрезвычайно сложной.

Огнем охвачена деревня Кинета, расположенная в 56 км к западу от Афин

Фото: AFP

Больше всего погибших обнаружено в Мати - деревне, расположенной в 40 км к северо-востоку от Афин. Деревня была отрезана от дорог стеной огня; те, кто пытался выехать из зоны бедствия, сгорели в машинах, те, кто остался, были настигнуты огнем у себя дома.

По меньшей мере 104 человека получили травмы, 11 из них - серьезные. Среди пострадавших - 16 детей.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее обгоревшие дома, клубы дыма в оранжевом небе и людей, пытающихся бежать от пожаров на своих машинах.

Жители наиболее пострадавших районов были вынуждены спасаться в море.

"Хорошо, что рядом море. Языки пламени преследовали нас до самой воды", - говорит Костас Лаганос, которому удалось спастись.

"Огонь обжигал спину, и мы нырнули в воду… Я сказал: "Боже мой, нужно бежать, чтобы спастись", - рассказывает он.

Жители попавших в зону пожара населенных пунктов могут лишь наблюдать за тем, как горят их дома

Фото: GETTY IMAGES

Премьер-министр Ципрас сообщил, что мобилизованы все экстренные службы, и объявил чрезвычайное положение в провинции Аттика, к которой относятся Афины.

Правительство попросило другие европейские страны помочь с пожарными и вертолетами. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

Ожидается, что температура воздуха в Греции вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.

Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.