Часовой завод «Луч» ведет переговоры о сотрудничестве с IKEA 1 24.07.2018, 21:18

Минский завод планирует выпуск настольных и настенных часов для продажи в сети шведского бренда по всему миру.

Сделка пока не заключена. Предприятия находятся на стадии соглашения о партнерстве. В его рамках минский завод планирует выпуск настольных и настенных часов для продажи в сети шведского бренда по всему миру, пишет «Онлайнер».

С 9 по 13 июля представители IKEA проводили аудит минского часового завода. Проверялось соответствие предприятия стандартам IWAY, которые включают в себя минимальные требования шведского концерна, связанные с окружающей средой и условиями работы.

— Аудиторы отметили, что многое соответствует стандартам, но многое еще нужно улучшить, — говорится в Facebook-аккаунте часового завода «Луч».