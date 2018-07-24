Замгоссекретаря США: Хочу выразить категорическое сопротивление проекту «Северный поток – 2» 24.07.2018, 21:27

Фото: Sergey Guneev

Президент Украины и Френсис Феннон обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики.

Президент Украины Петр Порошенко 24 июля в Киеве встретился с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсисом Фенноном. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Политики обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики.

"У нас есть очень большой перечень тем для обсуждения. Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южноукраинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse", – сказал Порошенко.

Он добавил, что договорился об этом на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Также стороны обсудили российский газотранспортный коридор "Северный поток – 2".

"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока – 2" как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а напрямую касается геополитической безопасности. И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию президента Трампа и американской Администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", – заявил Порошенко.

Феннон сказал, что США против строительства "Северного потока – 2".

"Также хочу выразить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа в Украину. Мы все едины в США по поддержке Украины", – сказал дипломат.