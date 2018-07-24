Путина не пригласят выступить перед Конгрессом США 24.07.2018, 21:37

Приглашение обратиться с речью к Конгрессу получают только союзники Соединенных Штатов.

Если президент РФ Владимир Путин примет приглашение американского коллеги Дональда Трампа посетить в конце 2018 года США, он не будет приглашен в Конгресс. Приглашение выступить с речью на Капитолийском холме является привилегией для союзников Соединенных Штатов, сообщил во вторник, 24 июля, спикер Палаты представителей, республиканец Пол Райан, передает DW.

По его словам, он не против встреч Трампа с иностранными лидерами вроде Путина, но наиболее важным на таких переговорах является то, с каким посланием выступает на них американский президент. "Если послание звучит как: прекратите вмешиваться в наши внутриполитические дела и нарушать наш суверенитет, то я это поддерживаю", - подчеркнул Райан, выступая перед журналистами.

Как отмечает Reuters, комментарий спикера Палаты представителей отражает обеспокоенность американских законодателей итогами встречи Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля.

Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Ранее Кремль сообщил, что президент Путин получил приглашение встретиться в конце текущего года с Трампом в Вашингтоне. Работа по подготовке этого саммита пока не начиналась, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, о необходимости продолжения двусторонних контактов президенты двух стран договорились во время их первой официальной встречи в Хельсинки. "Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался, но несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита", - добавил помощник Путина.