В Гродно обсудили, как будет выглядеть Старый замок 24.07.2018, 21:59

В Гродно прошел круглый стол, посвященный реконструкции Старого замка.

Туда пригласили, кажется, всех заинтересованных (от представителей Института истории НАН до Гродненского УКСа и «Гродногражданпроекта»), ведь работы в Гродно давно вызывали споры в научных кругах. Реконструкцию даже называли «открытой фальсификацией памятника», пишет tut.by.

Главные претензии историков связаны с методами ведения строительных работ, а также с внешним видом замка. Одни специалисты говорят, что надо обязательно сохранять все элементы замка, которые дошли до наших дней. А вот руководитель проекта Владимир Бачков выбрал для реконструкции времена Стефана Батория, при котором архитектор Санти Гуччи и построил замок в ренессансном стиле. Бачков предлагает восстановить замок времен Батория, разобрав постройки более позднего времени.

Сейчас на территории исторического комплекса вовсю идут работы. Археологи дошли до каменных стен, которые, по версии историков, являются основанием так называемой Средней башни. Вокруг нее также возникли споры. Владимир Бачков и его команда предлагали на старых фундаментах надстроить башню «в реконструируемых параметрах» из современного материала.

— Мы сделали реконструкцию башни эпохи Гуччи так, как бы он ее сделал. И отдали конструкторам на разработку проекта ее строительства. Однако сейчас все будет по-другому. Как — я не знаю, и с таким решением я не согласен, — говорит Владимир Бачков.

Владимир Бачков

Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Средняя башня во времена Витовта выполняла функцию въездных ворот. Она изображена на гравюрах XVI века. На данном этапе, после исторических дискуссий, решено оставить консервационные стены, которые находятся на склоне холма, укрепить фундамент. Для этого здесь появились 12 опор, которые будут поддерживать конструкцию. Также отказались от подземного перехода, который бы соединял все здания замка. Чтобы попасть в Северную башню — а здесь будет смотровая площадка, — надо будет выходить на улицу. В то же время для посетителей откроют готические казематы, часть стены XII века и собственно ренессансную кладку.

Участники круглого стола посмотрели, на каком этапе сейчас ведутся раскопки. Также они обсудили следующую проблему: в Беларуси нет определенных архитектурных норм, которые бы использовались во время реконструкции исторических объектов. Вместо них сейчас пользуются нормами строительными.

Что касается Старого замка и дискуссий вокруг его реконструкции, то Владимир Бачков говорит, что спорить с учеными у него нет ни сил, ни времени, ни желания. Мол, много работы на историческом объекте, а тут еще приходится Министерству культуры отвечать на вопросы, которые были подняты во время академических споров.

— На каждый вопрос, на каждое сомнение, в том числе которое исходило от Николая Волкова (главный оппонент Владимира Бачкова. — Прим.), нами были даны развернутые ответы. Факты основываются на тех же документах, которые мы изучали с 1985 года, когда начались работы по исследованию замка. Все дело только в их интерпретации, — говорит Владимир Бачков.

Еще один вопрос, который волнует многих, — это внешний вид купола въездной башни. Владимир Бачков признаёт, что этот элемент несколько отличается от общего архитектурного решения ренессансного замка. Но таким он изображен на гравюрах, а против этого не пойдешь.

Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— В 1994 году мы вышли с готовым решением реконструкции замка, которое было согласовано в Министерстве культуры. Было еще два заседания научного совета. Первый был посвящен графической реконструкции трех основных периодов жизни замка. Это русское Средневековье, готический замок Витовта и собственно ренессансный замок. Второй совет рассматривал проектные предложения по реализации концепции реконструкции замка. После этого — тишина. Только в 2007 году научный совет собрался снова, — говорит Владимир Бачков.

На этом совете проект согласовали с небольшими уточнениями по средневековому периоду. Через год Бачков представил в Министерство культуры обоснования по инвестированию проекта всего комплекса и первой очереди реконструкции замка. Оно было согласовано, за исключением одного момента, который касался формы купола. В Министерство культуры сейчас были направлены несколько его вариантов. Предварительно выбрали один из них — со скошенными сторонами.

— Что касается проекта реконструкции, то мы по мере расширения археологических исследований вносим в него в рабочем порядке какие-то изменения. В прошлом году мы согласовали рабочую документацию с замечанием по куполу. После этого приступили к активной работе, но со стороны Министерства культуры стали появляться новые замечания и требования. Например, мы хотели второй этаж пристройки к въездной башне убрать, поскольку он не имеет ни художественной, ни исторической ценности, однако пришлось его оставить. Но в итоге мы не можем воссоздать в первоначальном виде галерею XVI века, — сетует архитектор.

Уточним, что кандидат исторических наук Николай Волков, главный оппонент Бачкова, придерживается противоположного мнения. Он уверен, что это помещение (т.е. пристройка) имеет большую историческую ценность.

— Из описаний середины XVII века известно, что оно было соединено с часовней дверью с окошком, через которое короли могли инкогнито слушать мессу. Там же находился механизм для подъема падающей решетки-герсы, которая в случае опасности перекрывала проезд через браму, — рассказывал Волков.

Несмотря на разность взглядов на реконструкцию Старого замка, участники круглого стола сошлись в одном: восстановление таких исторических объектов всегда вызывает дискуссию. Возникают спорные моменты, которые непременно надо обсуждать и приходить к какому-то общему решению.