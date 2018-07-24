Белорусский шахматист занял 3-е место на престижном турнире в Дортмунде 24.07.2018, 22:14

Владислав Ковалев

Владислав Ковалев набрал четыре очка в семи турах.

Белорусский шахматист Владислав Ковалев занял 3-е место на турнире в немецком Дортмунде. Победителем престижных состязаний стал россиянин Ян Непомнящий, набравший пять очков в семи турах, передает belta.by.

Второе место с четырьмя очками занял Аниш Гири из Нидерландов. Столько же очков набрали Владислав Ковалев и польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, которые по дополнительным показателям заняли третье и четвертое места соответственно.

На турнире белорус выиграл у Аниша Гири, сыграл вничью с Яном-Кшиштофом Дудой, Яном Непомнящим, Георгом Майером, Ливиу-Дитером Нисипяну, Радославом Войташеком и Владимиром Крамником.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным.

В начале 1990-х соревнования поднялись на новый уровень: в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, 10 раз его выигрывал Владимир Крамник.