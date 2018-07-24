Пять полезных норм для покупателя 24.07.2018, 22:29

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Что можно, а что нельзя делать в белорусских магазинах?

Читательница Ирина попросила media-polesye.by найти ответ на вопрос: могут ли в магазине заставить покупателя оставить свои вещи в камере хранения.

Мы обратились за помощью к юристу Александру Жуку.

1. НИКТО не может заставить вас сдавать вещи в камеру хранения.

2. В СВОИ пакеты и сумки складывать товар в магазине вы не вправе.

3. Товар, который должен быть упакован, передается в упаковке БЕЗ взимания ПЛАТЫ за упаковку. Исключение – торты, пирожные, напитки в розлив. Рулон с пакетами, на которых нет цены, - всегда БЕСПЛАТЕН.

4. Запрещена продажа товаров, которые покупатель не успеет использовать по назначению до истечения срока годности. Поэтому, если десяток яиц или завакумированный килограмм мяса годны до завтра, то продавать их ЗАПРЕЩЕНО.

5. Любой крупногабаритный товар или товар весом свыше 25 кг продавец должен БЕСПЛАТНО погрузить на транспортное средство покупателя, находящееся возле магазина или на парковке продавца.

Основание: Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утв. постановлением Совмина от 22.07.2014 № 703.