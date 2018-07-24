Шариков в Кремле Игорь Яковенко, Blogspot.ru

24.07.2018, 22:41

Полиграф Полиграфович Шариков заседает и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в Кремле.

На минувшей неделе российские информационные войска продемонстрировали соборность и симфоничность, а также синхронность в исполнении маневров. Точкой поворота на 180 градусов стало 20 июля. До 20 июля по всем телеканалам прыгали и плясали веселые старички и старушки, бодро рапортующие, что они нипочем не пойдут на пенсию, хоть их режь. Ни одного голоса, ни одного аргумента против повышения пенсионного возраста ни по одному из федеральных каналов. Все – только "за".

После 20 июля – как отрезало. Прозвучал одинокий голос матерого диссидента Владимира Путина, который отважно пошел против всех и сознался, что ему не нравится пенсионная реформа. То есть, мало того что этот злобный нонконформист Путин заявил, что ему не нравится предложение правительства Путина, за которое только что проголосовала почти единогласно партия фанатов Путина, "Единая Россия". Мало этого, этот отъявленный диссидент Путин нарушил запрет администрации президента Путина не называть повышение пенсионного возраста – пенсионной реформой. Правда, потом Путин сказал, что пенсионный возраст все равно придется повышать. Но делать это Путин обещал через силу, можно сказать, с отвращением. То есть, все ограбленные Путиным люди должны знать, что каждую сотню тысяч украденных у них рублей Путин распихивает по своим кошелькам и кошелькам своих холуев-олигархов без всякого удовольствия.

После чего все те, кто два месяца вопил о том, как это здорово работать до самой смерти, и обвинял в предательстве тех, кто против пенсионной реформы, вдруг обнаружили на своих головах разноцветные шутовские колпаки с веселыми бубенчиками. Из эфиров и со страниц прокремлевской прессы разом исчезли бодрячки, объясняющие, что именно после 60 они стали получать от своей работы асфальтоукладчика особо острое наслаждение. И только блог Познера под названием: "Не понимаю, как можно не хотеть работать после 55 лет" одиноко висел на сайте "Эха Москвы", подобно использованному презервативу, который забыли выкинуть после бурно проведенной ночи…

Ж. В РОЛИ ШАРИКОВА, МЕЧТЫ О "ДРУГОЙ ЕВРОПЕ" И "ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШПАГАТ" ТРАМПА

Причин, по которым практически в каждом "Воскресном вечере" и просто "Вечере" с Владимиром Соловьевым участвует Ж., и не просто участвует, а буквально царит, может быть две: политический заказ и деньги. Скорее всего, и то и другое. Лидер ЛДПР необходим Кремлю как карикатурный оппонент и картонная страшилка, а также как тот, кто открыто высказывает те самые людоедские идеи, что бродят в темных закоулках кремлевского подсознания. Для самого Ж. вечера ненависти у Соловьева – это важнейший ресурс для сохранения на плаву его личной бизнес-империи под названием ЛДПР, поэтому вероятность того, что он платит Соловьеву близка к 100%.

В каждой соловьевской программе, идущей в прайм-тайм на главном государственном телеканале страны Ж., помимо извергаемого потока человеконенавистнических идей, рекламирует свой личный свечной заводик, собственное частное учебное заведение под названием "Институт мировых цивилизаций", расхваливает его на все лады, несколько раз называет адрес этого свечного заводика.

Стоимость обучения в этом "вузе" имени Ж. - 120 тысяч за первый курс, за 4 курса бакалавриата – 368,5 тысяч. Это – с каждой головы… Соловьев с радостным смехом и готовностью дает возможность Ж. заманивать в свой "вуз" абитуриентов. Стоимость рекламы на канале "Россия – 1" во время "Воскресного вечера" - от 130 тысяч рублей за 30 секунд. За одну программу Ж. рекламирует свой свечной заводик на сумму свыше миллиона рублей. В месяц – на несколько миллионов. Бессмысленно задавать вопросы гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, о том, куда смотрит его финансовая служба и служба безопасности. Не менее бессмысленно задавать вопросы главе ФАС Игорю Артемьеву, о том, как прямая, систематическая реклама частного вуза соотносится с законом о защите конкуренции, на страже которого призвана стоять его служба. Они люди государевы, а раз государь у нас вор и лжец, то и люди его должны соответствовать. А вот у члена федерального совета партии "Яблоко" Игоря Юрьевича Артемьева все-таки есть смысл спросить: как соотносится принцип равенства всех перед законом в программе "Яблока" и крышевание недобросовестной конкуренции на рынке услуг образования со стороны одного из политических руководителей этой партии?

Помимо рекламы своего свечного заводика Ж. раскрылся еще и как духовный наследник Полиграфа Полиграфовича Шарикова. В программе у Соловьева он сделал важное заявление: "Мы впихнули в Москву 3 миллиона кошек, собак и 4 миллиона машин и москвичам нечем дышать!". Мне всегда казалось, что Булгаков как-то неправильно закончил свою повесть, погрешил против исторической правды. Шариков, конечно, не только выжил, пережил и проф. Преображенского и д-ра Борменталя, сделал большую карьеру и дал большое потомство, которое сегодня заседает в Госдуме, Совете Федерации, в Кремле и правительстве.

Тем временем Ж., отдав дань привычкам своего предтечи, принялся излагать свой абырвалг на современное мироустройство. "Мы мир разделим на троих!" - объяснил Ж. – "Америке – Америка, Южная и Северная, Китаю – Азия и Африка, а России надо чуть-чуть – Турция, Иран, Афганистан и республики бывшего СССР". Соловьев стал с ним спорить и требовать себе еще Грецию, утверждая, что там хорошие пляжи. Ж. – ни в какую! Они так и не договорились во время эфира насчет Греции, возможно, будут решать в гримерке, в спокойной обстановке…

Идею Ж. насчет трех центров силы горячо поддержал политолог Сидоров и внес в эту идею два существенных дополнения. Во-первых, пояснил, что каждый центр силы и поднадзорная ему территория должны жить по своим правилам. А во-вторых, рассказал, что Трамп, оказывается, вот прямо сейчас исполняет "политический шпагат", суть которого в том, что 45-й президент США хочет вернуть Америке ее величие и одновременно подрывает союз с Европой, который всегда был одной из основ этого величия. Надо отметить, что, хотя в этом случае политолог Сидоров, в порядке исключения сказал нечто похожее на правду…

Этим он отличается от Соловьева, который лжет практически в каждой фразе. "Не надо думать, что в Америке плохо отнеслись к тому, как Трамп себя вел в Хельсинки", - заявил Соловьев и нисколько не покраснел. О том, как события в Хельсинки осветили СМИ США, и как отреагировали ведущие политики, медийные лица и члены Конгресса, хорошо известно. Один из наиболее художественных откликов принадлежит Шварценеггеру, который сравнил Трампа с маленькой вареной макарониной, с маленьким фанатом, которого хочется спросить, когда же он попросит у Путина автограф или селфи. Что же касается граждан США, то 23.07.2018 был опубликован их опрос, проведенный по заказу ABC и "Вашингтон пост". Не одобряют поведение Трампа в Хельсинки – 50%, одобряют – 33%. То, что Трамп по время пресс-конференции с Путиным поставил под сомнение выводы разведки США о вмешательстве в американские выборы, не понравилось 56%, понравилось 29% опрошенных. Так что Соловьев соврал в очередной раз.

После чего ведущий перешел к мечтам. "Скоро будет другая Европа!" - уверенно сообщил Соловьев и немного прикрыл глаза, пытаясь представить эту "другую Европу" своей мечты. "Сейчас в Европе приходят к власти другие люди, которые возьмут Европу изнутри", - рассказал о своих наблюдениях за будущим неприятной части света Соловьев. Идеи "конца Европы", "распада ЕС", "гибели европейской цивилизации" подобно тараканам плодятся в российском телевизоре и руководство телекомпаний тщательно следит за успешным размножением этих симпатичных насекомых.

ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ ПЛОХО КОНЧИЛ, а УСИК СТАЛ "ВЕЛИКИМ ЧЕМПИОНОМ"

Перед тем, как приступить к разговору о судьбе Украины, Владимир Соловьев поздравил всех украинцев с победой украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым и назвал Усика "великим чемпионом". Чувствовалось, что Соловьев испытывает к Усику чувство благодарности. И эта благодарность не связана со спортом, то есть не с тем, что Усик побил Гассиева. И даже не в том, что, как пояснил Соловьев, "Усик не побоялся приехать на чемпионский бой в Москву". Дело в другом. В том, что сказал Усик после боя, а точнее в том, чего он не сказал. После боя украинский боксер, естественно, поднял над собой флаг Украины. И сказал: "Спасибо, Боже, что дал мне силы!". Поблагодарил тех, кто был рядом с ним, отдельно передал благодарность своим землякам, в конце упомянул "Олимпийски", после чего снова обратился к небу: "Боженька, Иисус Христос, спасибо Тебе!". Я представляю себе, с каким вниманием ловили каждое слово украинского чемпиона все спортивные функционеры и вся информационная обслуга. Ведь от того, что он скажет, зависело, что им писать и говорить об Усике и как оценивать сам бой. В итоге Усик не подвел. Он не произнес тех двух слов от которых рухнули бы стены "Олимпийского" и после которых он превратился бы из великого чемпиона в ненавистного хорватского футболиста Виду, которого Дзюба собирался вбить в поле, но почему-то не вбил, видимо, забыл. Усик не сказал: "Слава Украине!" - и тем самым дал шанс российским СМИ освещать этот матч как боксерский поединок, а не как битву с фашизмом, в которой славно пал российский патриот Гассиев.

В отличие от политкорректного украинского чемпиона Усика, советский поэт Владимир Маяковский повел себя в передаче "Воскресный вечер" из рук вон, за что и получил по заслугам. Память Маяковского потревожил украинский эксперт Василь Вакаров, у которого хобби: читать стихи русских и советских поэтов. Причем, украинский эксперт Василь Вакаров читает их вслух и делает это почему-то в программе Соловьева. В этой программе Василь Вакаров процитировал такие строки Маяковского: "Товарищ москаль! Зубы на Украину не скаль!". Персональное дело Маяковского тут же стали разбирать всей студией. Соловьев спросил, изобразив сталинский прищур: "А где он родился, Маяковский?". И добавил: "Вы что, намекаете на союз Грузии с Украиной?". "Политолог" Михеев решил подойти к делу с другого конца. "Он плохо кончил!" - радостно воскликнул "политолог" Михеев и рассмеялся. Было видно, что воспоминания о самоубийстве поэта доставляют "политологу" Михееву большое человеческое удовольствие…

Несколько месяцев назад я обещал каждый выпуск "Медиафрении" начинать с хороших новостей. Каюсь, получалось редко, а последнее время совсем никак. Исправляясь, сообщаю хорошую новость в конце обзора: Соловьев в ближайшее время будет появляться на "России 1" только один раз в неделю, а Киселева не будет вовсе. По крайней мере в эту неделю.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru