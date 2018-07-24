Стали известны соперники Беларуси в Кубке Федерации 24.07.2018, 22:53

Арина Соболенко

В лондонском офисе ITF 24 июля состоялась жеребьевка нового сезона Кубка Федерации.

В лондонском офисе ITF 24 июля состоялась жеребьевка нового сезона Кубка Федерации — Fed Cup by BNP Paribas 2019, сообщает пресс-служба Белорусской теннисной федерации (БТФ).

Благодаря расположению на третьей строке мирового рейтинга женская сборная Беларуси попала в число сеяных команд и находилась в одной корзине с Чехией, США и Францией. Вероятным соперником могли стать команды Австралии, Бельгии, Германии и Румынии.

В итоге жребий, как и в начале этого года, определил в соперницы белорускам теннисисток Германии. Матч 1-го раунда Мировой группы пройдет в феврале 2019 года, только теперь — на территории Германии. Победитель этой пары выйдет в полуфинал, а проигравший будет сражаться за сохранение прописки в числе 8 сильнейших национальных команд мира.