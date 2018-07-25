Белкоопсоюз рассказал, сколько сейчас платит за грибы и ягоды 25.07.2018, 7:40

Цены зависят от качества и региона.

Начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер рассказала о закупочных ценах на сельхозпродукцию, грибы и ягоды, передает БелТА.

– Цены зависят от качества и региона. Яблоки опад закупают сейчас по цене от 3 до 5 копеек за кг. Яблоко товарное – от 60 копеек до 1,2 рубля, малину – от 1,5 до 2,5 рубля, чеснок – от 3,5 до 4 рубля, чернику – от 3,5 до 4 рубля, лисички – от 4,5 до 7 рубля, белые грибы – от 5 до 7 рубля за кг. По картофелю, свекле, моркови, луку цены разнятся, – сказала Оксана Скиндер.

Она также сообщила, куда реализуется закупаемая Белкоопсоюзом продукция. Около 60 процентов картофеля реализуется в розничной торговой сети и на рынках, 3-5 процентов идет на промышленную переработку, 35 процентов – на экспорт.

Около 70 процентов овощей реализуется в розницу, 30 процентов продается перерабатывающим предприятиям. Что касается черники, 10 процентов отправляется в розницу, остальное идет на экспорт.

Около 80-90 процентов грибов продается внутри страны в розницу как в свежем, так и в переработанном виде.